首購族劣勢！　近60%美受訪者不滿「房子太少」

▲美國房屋建造速度仍低於需求。（示意圖／Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

富裕國家對住房成本的不滿達到歷史新高，超過了對醫療和教育等問題的擔憂。根據「Gallup Analytics」數據，經濟合作與發展組織（OECD）國家中，半數受訪者對可負擔住房的供應感到不滿；自各國央行提高利率以應對數十年來最嚴重的通貨膨膨以來，這一比例急劇上升。

綜合外電報導，儘管美國利率上升，房價卻不斷飆升。調查顯示，近60％的美國受訪者對可負擔住房的供應感到不滿。同時，租金大幅上漲，而其他必需品如食品和燃料的價格也在上升，進一步壓縮了家庭的可支配收入。

研究人員部分將住房可負擔性危機歸因於新房建設不足。「基本上我們建造的房屋還不夠多。」OECD社會政策部門的高級經濟學家阿德馬（Willem Adema）表示，開發商經常以富裕家庭為目標，卻因此加劇了低收入群體的壓力。資本經濟研究公司的分析師威沙特（Andrew Wishart）則指出，「人口趨勢的變化速度遠遠超過住房供應的調整能力。」

隨著美國大選將近，住房問題預計將在選戰中扮演重要角色，特別是在美國，選民將於11月前往投票站。

根據哈佛大學住房研究聯合中心的研究，對於首次購房者偏好的低首付貸款，現在購買一棟中價位住房的每月付款約為3096美元（約新台幣9.9萬元），而2021年1月時約為2000美元（約新台幣6.4萬元）。