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高雄麻醬麵老店本月熄燈　在地不捨：便宜又好吃

▲▼ 山東麻醬麵 。（圖／記者張雅雲攝）

▲在地老店「山東麻醬麵」，位於高雄自強夜市，開店近30年，老闆突然無預警公布將熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

每次經過都是滿滿排隊人潮的在地老店「山東麻醬麵」，位於高雄自強夜市，開店近30年，老闆突然無預警在自家臉書粉專公布，「準備光榮退休，9月21日結束營業。」老顧客直呼不捨，急著再去用餐，信義房屋專家表示，該區從早到晚人潮不斷。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

開店快30年的「山東麻醬麵」位於苓雅區自強夜市，是高雄在地知名老店，最有名的招牌就是麻醬麵，小碗麻醬麵只要40元、大碗45元，必點的泡菜也只要20元，CP值超高，在高雄有一票死忠顧客。

沒想到本月老闆突在自家臉書粉專自曝，「準備光榮退休，9月21日結束營業。」 不少老顧客相當不捨，紛紛留言「從國中吃到現在20幾年了，一定要再去吃，我最愛的麻醬麵」、「別啊，真的便宜又好吃，阿姨人很親切，多加榨菜都沒問題。」、「我在高雄最愛的麻醬麵，趕快趁這幾週衝」、「好想哭喔。以後吃不到了。」

▲▼ 山東麻醬麵 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該店最有名的招牌就是麻醬麵，CP值超高，在高雄有一票死忠顧客。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該店為地上3樓，地坪30坪、建坪86坪，屋齡58年，租賃實登尚無紀錄，2022年曾以3920萬元成交。

在地人透露，該店近30年來都在原址營業，店面租金從5.3萬元不斷調漲，近年已經漲至5.7萬元，對照一碗小碗麻醬麵40元，只要賣出1425碗以上，就能打平。以該店的人氣程度，停業應該不是租金問題。若換算租金投報率約1.2%。

而在地人也透露，該店員工二代已經過老闆同意，正在同一商圈積極尋找新店面，可望復刻麻醬老滋味，讓熟悉的味道持續傳承。

▲▼ 苓雅路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲苓雅二路從早到晚都有人潮，而且使用的行業別非常的多元。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋成功漢神店主任鄭如山表示，苓雅二路生意算是好做，早上有苓雅市場，晚上有自強夜市，從早到晚都有人潮，而且使用的行業別非常的多元，附近住宅大樓多，因此消費力仍在，店面也具有保值性。

區域商業機能發達，目前苓雅路以透天店面為主，屋齡50~60年，1樓單坪租金依路段、屋況不等，落在900~1000元，三角窗會略高於區域行情，價格則落在單坪100~130萬元。

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關鍵字：高雄山東麻醬麵苓雅路信義房屋老店熄燈

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