中台灣去年註冊率最低大學　每月每坪租金已不到500元

▲據內政部資料顯示，大葉大學周邊租金中位數落在4500元，低標則是3600元，也位居中彰投範圍內租金最低的大專院校。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台灣少子化趨勢日益嚴重，大專院校的招生也受到影響，根據教育部「大專校院校務資訊公開平台」顯示中台灣大專院校註冊率最高的為中興大學，註冊率最低的大葉大學僅47.87%，註冊率衝擊最直接學生商圈的租屋量價，實登揭露，大葉大學周邊2024年學套租金每坪已低於500元。

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中台灣大專院校註冊率最高的為位於台中市的國立中興大學，註冊率100%，樂屋網發言人洪安怡指出：「中興大學坐落於台中市南區，屬於南區、東區跟大里區的交界處，週遭已經發展出成熟的大學城商圈，距離五權車站也不遠，聯外交通便捷。」

因應開學季，內政部也統計各大大專校院所在行政區，周邊租金，據資料顯示，中興大學周邊租屋租金中位數落在7500元，高標則是落在1萬2千元至1萬5千元不等。

▲註冊率衝擊最直接學生商圈的租屋量價，實登揭露，大葉大學周邊2024年學套租金每坪已低於500元。

對此，愛租屋執行長李婕絲則認為：「興大周邊除學生族群支撐租金外，也有不少上班族選擇落腳此處，因此當地的租金逐年成長，對房東而言，也更有租金調漲的空間。」

以學套物件來說，大約都落在單人房、4坪~6坪空間，李婕絲表示：「以『興大學府城』來說平均無裝修月租金落在5500~6500元，好一點約7500元，吸引來的不僅是中興大學學生，還有中國醫學生、中國醫醫護人員、一般上班族。」

▲興大周邊除了學生族群支撐租金外，也有不少上班族選擇落腳此處，因此當地的租金逐年成長。（圖／記者陳筱惠攝）

相對而言大葉大學周邊，除了學區偏遠，大學成主力就是學生族群，受到註冊率影響幅度更名顯，相同無裝修的物件，在周邊月租金約3500~4000元。而上班族多半會選擇更熱鬧的彰化市區或員林租房。

洪安怡則是表示：「大葉大學所在的彰化縣大村鄉，地處較為偏遠，周遭群山環繞，學生套房多半集中在山腳下的山腳路，再加上近年來註冊率逐年下滑，從2019年76.88%、2021年69.91%、2022年58.07%，到2023年已經不到一半，當地的租金支撐力道也更為薄弱。」

據內政部資料顯示，大葉大學周邊租金中位數落在4500元，低標則是3600元，也位居中彰投範圍內租金最低的大專院校。

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