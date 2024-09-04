花園夜市對面「情境旅館」突歇業拆除　新地主曝重建計畫

▲花園夜市對面的「激點情境旅館G Motel」經營至少20年，堪稱台南地標，近日開始拆除。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

花園夜市是全台知名景點，對面的「激點情境旅館G Motel」經營至少20年，堪稱台南地標，今年8月熄燈，近日開始拆除，引來網友無情笑稱「小情侶的回憶掰掰！」而該地去年由國泰建設以9.2億元買下，換算單坪89.7萬元，該公司回應，推案時程未定。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？ 專家指：下半年量縮

臉書粉專《台南式Tainan Style》PO文指出，小情侶的回憶掰掰！花園夜市對面的激點情境旅館已結束營業並展開拆除，底下留言展開一波回憶殺，有網友透露，「青春的回憶」、「想當初都還要排隊進去，尤其是情人節的時候。」、「說逛夜市是謊言，進去激點才是目的，都是在夜市買東西去激點裡吃。」

激點也在官網宣布，因旅館土地租約到期無法繼續營運，8月12日結束營業，目前在台南已無據點。該地去年由國泰建設以9.2億元入手，地坪約1025坪，換算土地每坪單價約89.7萬。國泰建設發言人林清樑透露，將規劃大樓產品，詳細坪數還在規劃中，具體總銷、推案時程均未定。

▲花園夜市能見度超高，周邊人、車流密集，生活機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

台南市代銷公會輔導理事長陳雨利表示，該汽旅位於北區和緯路三段，正對花園夜市，能見度超高，周邊人、車流密集，生活機能相當發達，一旦北外環道路通車，還有機會縮短通勤時間，搶攻南科族群。此外，新光三越宣布進軍台南北區，將開出台南第三間分店，預計2025年開幕，商圈發展將更上層樓。

陳雨利指出，花園夜市周邊新案成交單價介於45~50萬元，加上原本國泰在附近推出「文海硯」及「文林硯」，屋齡都在10年內，成交價也已突破4字頭，以地價加上未來營建成本換算，未來國泰新案開價將站上6字頭，再衝高區域房價天花板。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？ 專家指：下半年量縮