單元8最新建照核准　意外揭快時尚品牌將開3層樓大店

▲原經營丼飯與電動車行，將進行重建，起造人為原地主，但備註露餡將蓋「美而快復合商場」，於8月取得建照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

水湳與單元8組成的「水湳中央公園特區」除房價坐8望9外，再添一生力軍，據台中市政府在建工程系統中，意外揭露美而快集團（5321）將進駐單元8展出新店，信義房屋專家認為，該區段未來5年內人口與商業機能就會兌現。

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成衣代工起家的美而快集團，一路擴展至紡織業上下游，2010年首度進軍服飾電商，推出網路原生品牌PAZZO一砲而紅，近期卻在台中市政府「在建工程」列表中出現，意外揭露將進軍台中單元8，蓋3層樓建物，1、2樓商場，3樓則是餐廳。

▲成衣代工起家的美而快集團，近期卻在台中市政府「在建工程」列表中出現，意外揭露將進軍台中單元8。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，該塊土地就位於迪卡儂北屯店旁，位在中清路二段上，原經營丼飯與電動車行，而起造人為原地主，但備註露餡將蓋「美而快復合商場」，於8月取得建照。

對此，信義房屋逢甲上安店經理周子凡分析：「該土地為商五土地，面積650坪左右，右側為茶六、健身工廠與KTV，左側是迪卡儂，都是大型連鎖店面，具備集市效應。」

▲水湳重大建設一覽表。

單元8也因位於大水湳生活圈，依照目前推案量來觀察，未來該區段的人口與商業機能大約在5年內就會兌現，也吸引業者重金佈局。目前素地租賃區段行情落在每坪800~1000元間，若搭上建物，租金行情上看1500元。

放眼區域房價，「富華創新之序」最近一筆成交價來到每坪80.6萬元、「華固頂匯」社區均價為每坪80.11萬元、「遠雄綠美」、「國聚之瑑」等案社區均價也都站穩7字頭。

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