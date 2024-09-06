深圳房屋「5折」出售！　分析：房市信心仍弱

▲深圳商用大樓項目「京基．御景峰」近日仍然大幅降價拋售。（圖／路透）

文 / 中央社

儘管北京當局採取了不少措施穩定中國大陸房地產市場，但據報導，深圳市近日仍有房屋以5折降價出售，反映出房市信心仍弱。

明報報導中引述大陸各方訊息指出，大陸房市已低迷多年，但深圳商用大樓項目「京基．御景峰」近日仍然大幅降價拋售，現價較歷史高位減價近半。

據指出，御景峰此前備案價（預售價）平均為每平方公尺人民幣7萬元（約當於每坪新台幣104萬元），最低也要6萬元，但目前售價降至最低3.8萬元。

相關職員表示，御景峰自2022年10月開始下調價格，主要是發展商希望盡快收回資金。

有大陸分析師表示，御景峰降價幅度如此誇張，主因是目前深圳商廈供大於求，加上開發商資金緊缺和其他市場因素等，導致發展商降價促銷，房市整體信心仍弱。

另據報導，獲官方「保交樓」政策支持而重新動工興建的深圳龍崗爛尾樓「勤誠達譽府」，最新售價從備案價每平方公尺4.2萬元下跌至2萬元，引起早前購房的業主強烈不滿，他們曾圍堵售樓部。

有業主表示，政策規定樓房售價不得低於備案價15%，發展商不能以損害舊業主利益為代價而拋售。



據報導，深圳房價在下跌的同時，交易量也未見起色。中國指數研究院數據監測顯示，今年1至8月，深圳商務公寓項目的總成交面積22.5萬平方公尺，較去年同期減少45.7%；深圳新蓋住宅8月總成交面積26.95萬平方公尺，較7月下跌7.23%。

據轉述，中國指數研究院華南分院高級分析師孫紅梅認為，目前大陸民眾的市場收入預期較弱，對房市信心不足，觀望態度強烈，深圳房市能否趨穩不確定，業界期望當局進一步放寬政策，以穩定市場。