斥資62.5億！台中社宅動土 1085戶預計2029年完工

▲北區豬事圓滿好宅預計2029年完工。（圖／臺中市政府住宅發展工程處）

文／中央社

台中市北區「豬事圓滿好宅」4日動土，中市府斥資新台幣62億5000餘萬元，規劃1085戶住宅單元，預計2029年完工。市長盧秀燕說，市府完工及興辦中的社宅已逾8000戶。

盧秀燕致詞指出，「豬事圓滿好宅」為台中市目前量體最大的社宅，預計規劃地上20層、地下4層，共計興辦1085戶，台中市完工加上興辦中的社宅已正式突破8000戶，持續朝1萬戶目標邁進。

盧秀燕表示，自她上任以來積極推動台中肉品市場轉型，雖曾面對質疑聲浪，但她仍下定決心要遷移屠宰場，改善當地居民因長期受噪音、氣味影響的周邊環境及居住品質。

▲北區豬事圓滿好宅規劃1085戶。（圖／臺中市政府住宅發展工程處）

盧秀燕說，感謝議員支持相關政策和經費預算，市府推動整體分期分區開發計畫，將近5公頃土地，變更為公園用地、住宅區及商業區，已經將鄰避的肉品市場變成豬事圓滿公園、社會住宅。4日見證好宅正式動工的重要時刻，感謝北區議員、里長和居民們支持。

「豬事圓滿好宅」是2024年繼西屯中央公園好宅、東區干城好宅及西屯國安2、3期好宅開工後，市府斥資62億5000餘萬元，打造北區第一座優質社宅。

4日出席動土典禮的民進黨台中市議員陳俞融表示，北區社宅在4日終於動土，工期約5年，完工已是盧秀燕卸任後，盧秀燕在第1任期內早已提出遷移北區肉品市場，拖到第2任才做相關後續規劃，時程確實太晚。