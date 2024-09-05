「高雄航空城」議題助推　小港預售大樓均價首站3字頭

▲小港房價鴨子划水，預售大樓均價今年默默首度站上3字頭。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
小港區一直被認為是高雄市房價相對親民的區段，相較北高因台積電效應，房價一飛沖天，小港房價鴨子划水，預售大樓均價今年默默首度站上3字頭，根據實登，最高價已達36.3萬元，專家表示，未來還有高雄航空城議題，帶動區域發展。
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小港區是原高雄市最南邊的行政區，因為與市區有段距離，房價也相對便宜，以前跟楠梓是一南一北的主要行政區，被稱為「高雄最後1字頭房價區」，但隨著台積電進駐楠梓產業園區，楠梓房價一飛沖天，預售房價最高達48.7萬元，小港雖然難受台積效應輻射，不過房價也隨大盤緩漲，近年價格愈來愈高。
|年份
|交易量
|均價
|最高價
|2024
|328 筆
|30 萬
|36.3 萬
|2023
|720 筆
|27.8 萬
|33.8 萬
|2022
|264 筆
|25 萬
|33 萬
|2021
|381 筆
|19.79 萬
|24.2 萬
|2020
|152 筆
|16.3 萬
|22.3 萬
▲小港區近年預售大樓價量。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）
近期實價資料顯示，小港預售案均價今年首站3字頭，「清景麟國家公園」出現8樓戶成交單價達到36.3萬元，創下小港區歷年單價新高。
清景麟建築集團5日舉行上樑典禮，創辦人林聰麟表示，目前「清景麟國家公園」銷售率剛好跨過8成，預售階段碰上房市景氣一路上揚，目前每坪賣到最高36萬元，比當時預售的時候已經高出20~30%。
▲清景麟建築集團5日舉行上樑典禮。（圖／記者張雅雲攝）
高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，小港房市以剛性需求為主，少有投資客，隨總經費達880億元的高雄機場新航廈工程，今年第1期工程正式啟動，預定2032年前完工，未來在2期建設全數完成之後，年容量將倍增至1650萬人次，作為國際線及國內線共用的大型航廈，打造「高雄航空城」。
林聰麟說：「相較於嘉義已經見到房價4字頭，小港最低還有2字頭，看好未來可望出現補漲行情。」
此外，近期因貸款難造成的「限貸之亂」，以集團銷售中的個案觀察，平均來人剩下6～7成，掉了3成多，對房市的影響，以接下來的9月才是最佳觀察時機。
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