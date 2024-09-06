沈慶京全身抽搐送醫　威京：已安排律見

▲威京集團主席沈慶京涉入「京華城」圖利案，日前遭羈押進土城看守所。（圖／記者黃克翔攝）

記者項瀚／台北報導

威京集團主席沈慶京涉入「京華城」圖利案，日前遭羈押進土城看守所，不過他昨日爆出身體不適，急送醫治療，話都回答不清楚，還全身抽搐。今早威京集團表示：「沈慶京主席羈押於看守所，威京集團不清楚主席目前的狀況，也很焦慮，已安排律師律見瞭解詳情。」

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威京集團主席沈慶京涉入「京華城」圖利案，8月30日遭羈押，進入土城台北看守所，昨（5日）下午委任律師胡原龍今下午約3時赴法院遞抗告狀，台北地院將整卷後再轉呈台灣高等法院。

然而，昨（5日）中午沈慶京爆出身體不適，且狀況嚴重，被緊急送醫治療，並被民眾目擊，於某醫院看到「穿矯正署衣服的人插隊，推著一個老爺爺，雙手被毛巾包起來了，護理人員問話都回答不清楚了，還全身抽搐，最後被推進電腦斷層室。」

今（6日）早北所出面回應，證實此事。北所表示：「沈慶京經醫師評估有外出就醫需求，昨下午已戒護回所，但病情屬特種個資，因此並未透露。」

威京集團則回應：「沈慶京主席羈押於看守所，威京集團不清楚主席目前的狀況，也很焦慮，已安排律師律見瞭解詳情。」

▲北所出面回應，沈慶京經醫師評估有外出就醫需求，昨下午已戒護回所。（圖／記者戴上容攝）

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