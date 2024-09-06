高雄國賓容積1142%重新評估　大陸建：暫不回應

▲1981年開幕的高雄國賓飯店，2023年1月底吹熄燈號後，啟動危老重建，爆出容積爭議。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

京華城容積爭議延燒到高雄，1981年開幕的高雄國賓飯店，2023年1月底吹熄燈號，啟動危老重建，因容積率高達1142%比京華城還高，鬧得沸沸揚揚。高市府6日指出，對此案另委託內政部認可的第三方機構重新評估，大陸建設回應，將等市府正式來函後再對外說明。

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高雄國賓飯店1981年12月正式開幕，位於前金區，坐擁愛河第一排美景，是港都十分經典的地標，設有443間客房，是當時首屈一指的高級飯店，連飯店內的川菜廳、粵菜廳、牛排海鮮自助餐廳等多家餐廳，也是不少政商名流用餐的指定地點，在高雄都相當知名。

而國賓2022年底與厚生及欣陸投控旗下大陸建設簽署合作開發案契約，將高雄國賓比照台北國賓申請危老重建，計畫將重新打造飯店式豪宅，高雄國賓則在2023年1月底熄燈。

▲國賓飯店位於前金區，坐擁愛河第一排美景，是港都十分經典的地標。（圖／記者張雅雲攝）

不過因國賓飯店舊址危老重建，容積拉高到1142%，甚至比京華城容積率840%還高，引發周邊住戶質疑，並至市府抗議，認為2020年高雄市建築師公會提出的國賓結構安全評估報告，顯示R值（危險度總評估分數）不到30，為何才經過短短1年多，國賓為了申請危老重建，2021年所出具的台北市技師公會簽證報告，R值竟暴增到65.71？

眼看爭議愈演愈烈，對此，高市工務局5日宣布，有鑒於本案涉及公共安全，決定另委託內政部認可的第三方機構，對此案重新進行評估，而高雄市長陳其邁今日重申，因為2個鑑定報告採用的方法不同，所以將委託第三方來做公正、專業的判斷，未來就按照第三方所出具的新報告評估。

對高市府將啟動重新評估作業，大陸建設發言人葉昭慶6日表示，暫無回應，將等市府正式來函後再對外說明。

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