10年前翻修過！心動30年中古屋卻見「壁癌+漏水」　內行建議曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

若想入手有一定屋齡的中古屋，通常會留心管線等狀況。就有網友去看了一間30年中古屋，屋主10年前曾整理過水電、翻修廚房浴室和房間，屋況比很多老屋好，但他卻發現有壁癌、漏水等狀況，怕花了大錢買房，修繕還要花更多。對此，信義房屋專家建議，可以找專業的去評估屋況，看看屋主是否真的有折讓在價格上，再以自身條件去看會更清楚。

有網友在「買房知識家」表示，他去看了一間30年的中古屋，屋主10年前似乎有整理過房子，「整理過水電，和翻修廚房、浴室和房間。有特別看過電箱的電線是2013年的，因此廚房和衛浴都還蠻新的。」

他指出，跟很多老屋比起來，這間的屋況已經好很多，但他還是發現一些問題，包括「室內部分牆壁有壁癌、頂樓天花板有漏水的水漬痕跡、頂樓露台採光罩破裂、陽台有壁癌」等，而比較嚴重的情形，都還要再多花錢整理。

原PO說，他有問仲介「中古屋是否有瑕疵擔保？」對方則回答沒有，還提到若介意漏水等狀況，需要在一開始談價格時就提出來，直接反應在房價上。他便求問，「這些整理起來大概要花多少錢？另外，中古屋真的沒有瑕疵擔保嗎？」

貼文引發討論，「中古屋沒有瑕疵叫中古屋？應該叫新屋吧」、「除非他故意隱瞞，不然你要自己處理」、「等你跑完流程（協商修繕、折價甚至上法院）都不知道過多久了，買方這時貸款照樣要繳，還有時間心力的浪費，不如直接預留一筆費用整理水電管線、解決漏水還比較有效率」、「你都看到一堆問題了，想買的原因？」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，可以找專業的去評估屋況，就能知道屋主有沒有隱瞞，是否真實的折讓在價格上，然後算算看修繕預算，跟折讓的價金會不會差很多，不可接受就換間。另外，還可以先評估自己拿得出多少裝修預算？可接受的重作程度到哪？能不能接受可能再發生的瑕疵？這樣下來應該會更清楚這間適不適合自己。