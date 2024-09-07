京華城現況「超大巨坑」停工恐危險　商圈慘狀曝！居民吐心聲

▲威京集團京華城控訴遭北市府霸凌37年，老員工透露，沈慶京看到媒體和名嘴在談話性節目上講很多偏頗和不符事實的內容，深感不平與無奈，早知道會腹背受敵。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

京華城案威京集團主席沈慶京8月底遭羈押禁見後，京華城改建案是否受影響引人關注。知情人士向CTWANT記者透露，目前工程進度「立即停工會有危險」，「若未來容積判定沒這麼多，可減少樓地板面積，或補繳容積代金2種方式解決，不至於爛尾！」記者實地走訪，京華城周邊街廓蕭條無人，在地居民懷念京華城陪伴成長，期待趕快完工，振興沒落已久的商圈。

京華城改建案將蓋出一棟地上19層、地下7層商辦大樓「京華廣場」，基地面積約4986坪，總銷達1,600億元。知情人士透露，京華城百貨本身就是地下7層的建物，2022年10月動土後部分地下層打掉，雖然目前已可見1樓鋼骨，但地下室工程尚未結束，還是一個「巨坑」，「若現在立即停工，恐有危險，大概等1、2個月後，等1樓樓板做完後，整個結構體才會比較穩定。」

改建後的商辦案去年5月正式對外銷售，預計每坪售價超過200萬元，當時威京集團鼎越開發就透露，有多組潛在買家洽詢，主要是科技、傳產、製造業以及資訊業想要設置總部。今年5月28日，威京集團發新聞稿宣傳「京華廣場」如遇火災緊急時，陽台及3座浮島花園具有避難功能。如今爆發弊案，記者詢問銷售狀況，威京集團僅回應，「一切正常」帶過。

CTWANT記者實地走訪，京華城改建案位於北市松山區八德路四段、市民大道五段間，記者從光復南路轉進八德路四段，越靠近京華城，店家越稀疏，甚至有一整棟大樓清空待售，緊鄰京華城的一整排店鋪，除轉角店面正在裝潢，其餘鐵捲門全數拉下只見街頭塗鴉，周邊商業氣息十分蕭條。而京華城工地似乎未受近期新聞紛擾，工程車頻繁進出趕工中。

記者找到復聖里里長張晉維，盼了解在地商圈狀況。這位去年新上任、41歲的年輕里長劈頭就回，「商圈？我們這沒有商圈啊！」張晉維年輕時就常到京華城玩四驅車、誠品看書，後期京華城經營走下坡，頂樓誠品也跟著收掉改經營夜店，2019年11月底結束營業，同一側街廓八德路2號~200號跟著陷入一片死寂，就連麵攤都搬到對街去，「這裡當初一切很熱鬧，人聲鼎沸，20年後一切都消失。」

▲CTWANT記者跟隨里長張晉維實地走訪京華城周遭，就連八德路四段主要幹道上的店家都相當稀少，連時常有人駐留的公車站牌前也都一片死寂。

開了超過半世紀的雜貨店老闆娘在一旁說，「我孫子在那邊成長，現在都大二了，京華城充滿很多回憶，帶給我們很多快樂！」她慨歎，京華城的結束對居民損失很大，希望趕快完工，重新帶來人潮。

另一位居民黃小姐告訴記者，「若停工，只是造成這個里更衰敗而已，這個里大部分都靠京華城，信義計畫區、大巨蛋和這裡隔著一條市民大道，客人沒辦法引流過來。」她話鋒一轉，「京華城對我們也沒有好或不好，日子我們還是照過，一樣窮。」

▲經營雜貨店的高太太認為京華城的結束營業對周邊居民損失很大，希望趕快完工，重新帶來人潮。

見記者到訪，也有居民遠處喊著「840(容積)實在太不公平了！」另一位居民李姊抱怨，「我們一般民眾根本搞不懂容積，蓋完後人車複雜，對我們一點利益都沒有，現在施工期間空氣汙染嚴重，連張洗車券也沒給。」

記者觀察，京華城百貨2001年開幕，營運18年來，在地居民懷念不已，常常去逛街吹冷氣，孩子也是在京華城玩樂長大，說到弊案則不予置評，多數人對容積吵什麼不理解，對於改建成商辦也不知利多何在，周邊店家則盼趕快完工帶來人潮。

▲附近居民相當懷念過去的京華城百貨，經常去逛街吹冷氣，還有不少親子遊樂場進駐，陪伴大家成長。圖為「BabyBoss職業體驗任意城」。

張晉維告訴記者，「多少容積才合理一般人也無法理解，高雄也有1000、2000%的容積，你告訴我是它合理的，那說到底為什麼合理，不是也很奇怪？」「我相信北市府也不希望停工，畢竟這裡真的『急需發展』！」他期待，京華城改建案以繳納罰金、代金方式，彌補多得到的容積，或將多餘的容積回饋給里民作室內運動場，不要延宕工程，對大家來說是最有利的方式。

京華城改建案容積獎勵究竟有無涉弊？未來會如何走下去？高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，最理想的狀況是按原建照續建，但缺乏法源的20%容積部分可以補繳容積代金，甚至增加回饋條件的方式作為公益性、對價性的補償；而最差的狀況則是強制取回缺乏法源的20%容積獎勵，就需要縮減建築面積、變更建築設計、變更建照內容。

「頂多工程延宕，但不可能放任其爛尾！」不過他也提到，過往並無類似案例可比照辦理，實際上無法使用建築法、營造安全衛生設施標準等勒令停工的標準，公權力如何在適當時間介入，以及後續處分方式的合理性，乃至審議、社區參與的公平性，都考驗蔣市府的善後能力。

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