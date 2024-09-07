政府出重手「加碼打炒房」！全台房市買氣爆熱　農曆7月建案仍完銷

▲近期中古屋、預售案買氣仍持續上升。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖、文／CTWANT

台灣房市歷經高低起伏，多年來房價日益高漲，隨著股市攀上兩萬點，全台熱錢湧入，再加上「新青安」的推行，中古屋、預售案買氣持續上升，雖然今年8月已經進入農曆7月，仍有不少建案舉辦記者會宣告完銷。

據《自由時報》報導，最新8月六都買賣移轉棟數總計共24592棟，年增高達21.7%，更是近14年的同期新高；台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐就表示，5至7月正是新青安貸款承作的高峰期，並陸續在8月完成交易撥貸，也因為各地的新案交屋量頗大，今年8月雖已經進入民俗月，仍衝出近年同期的買賣移轉大量。

由於今年房市受新青安專案及股市影響，市場屢次傳出排隊購屋的狀況，據市調單位統計，近2年七都快速完銷建案，今年上半年全台快速完銷案約103筆，年成長直逼2倍之多，包含新北、桃園、新竹、台中及台南，快銷案數量均高達雙位數。

從相關數據來看，今年3月到7月資金狂潮轉進房市後，雙北市就有19個建案宣告完銷，台北市與新北市各完銷了8案與11案，且高價和低價案都有，如台北市文山區「原禾呈真」開出均價7字頭高價，新北市淡水區「萬企君品-上善區」開價則僅在3字頭。

另外，台北市完銷案中，有4建案平均開價在110至138萬，最高價為大安區的「全坤御峰」每坪138萬；新北市也有4案的平均開價在8、9字頭，最高為新店區「佳元柒章」，每坪95萬元。

值得注意的是，以往農曆7月期間會低調銷售的新建案，今年也直接於當月舉辦記者會，宣告建案完銷，例如在植物園附近的「雍雋品」，每坪成交價110至135萬元，總價在4000至7000萬元。

報導指出，高雄從今年春節過後，預售市場買氣爆熱，在6月中旬達到高峰；高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷認為，新案買氣暴增3至5成，主要與台積電楠仔設廠有關。

對此，專家也提醒，雖然目前房市熱絡，但政府日前頻頻放話並強化對新青安審查力道，央行則已祭出第6波房市管制、限縮第2戶貸款，提醒民眾應該再三評估。

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