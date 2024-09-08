房貸繳10年！兒子「1動作」房子變別人的　律師曝2招：防偷過戶

▲老夫妻繳10年的房貸，因為兒子的決定卻變成外人的。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

房貸繳10年，登記在兒子名下的房子就這樣被外人拿走，父母豈能甘心？律師蘇家宏日前在臉書上分享，一對老夫妻為了兒子人生過得更美好順遂，把房子登記在兒子名下，連房貸都是夫妻倆在繳。沒想到，兒子跟女友私訂婚約，就將房子贈與女友，最後還分手，房子卻成為外人的。律師直言「幸好兒子沒有跟女友結婚！」房子還有機會要回來。

律師蘇家宏分享自己碰上的案例，一對老夫妻10年前為了讓兒子生活順遂沒壓力，把房子登記在兒子名下，甚至不惜投入自己的養老金，房貸也不讓兒子揹。沒想到10年過去，兒子跟女友私訂婚約，就將房子贈與給女友，最後婚沒結成，兩人分手，夫妻倆辛苦買的房子就這樣變成外人的。

蘇家宏分析解決之道，直呼「幸好兒子沒有跟女友結婚！」因為兒子是與女友訂婚約，所以送女友房子，兒子就可以向女友請求返還贈與物（房子），如果女友不還就可以提告，民法第979條之1規定：「因訂定婚約而為贈與者，婚約無效、解除或撤銷時，當事人之一方，得請求他方返還贈與物。」反之，如果兒子已經跟女友結婚，婚後才離婚，就沒有辦法請求返還！

蘇家宏也分享兩種方式，確保父母自身資產不受影響，同時保有給兒子美好人生的初心。「以太太名義買房並登記在太太名下，撰寫遺囑，在人生畢業後讓兒子繼承。」「 買房時登記在兒子名下，但房子買進來後，『自益信託』給媽媽，寫好信託合約並設定信託監察人，房子在信託期間就無法移轉給別人了。」

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