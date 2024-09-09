巨無霸韓食餐廳「從高雄紅到台北」　老闆遺憾宣布退場

▲知名韓式料理餐廳「I’m kimchi」陸續在高雄、台北開設分店，最後一家創始店8月底收攤。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄知名韓式料理餐廳「I’m kimchi」，由來台多年的韓國KOL開設，全盛時期陸陸續續在高雄、台北Att4fun開設分店，業者在粉專透露，因原物料飆漲、人力短缺等因素，最後一家創始店也在8月底收攤。專家表示，歇業不是租金問題。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

「I’m kimchi」2014年9月在高雄左營創立第一家店，著名75公分鐵盤巨無霸料理，成為焦點。該店後續在高雄新興、台北Att4fun開設2號店、3號店，吸引不少台灣人喜愛，也有各大美食節目、部落客介紹，沒想到分店這2年陸續結束營業，最後一家分店也在8月底全面熄燈，不少在地人都相當不捨。

▲業者透露，因原物料飆漲、人力短缺等因素決定全面收攤。（圖／翻攝自Facebook／I'm Kimchi ）

業者在粉專透露，她是2012年來首次來台灣，當時擔任韓文老師，後來為介紹給台灣人韓國家庭料理的味道，才開第一家分店，最終因原物料飆漲、人力短缺等因素，決定全面收攤，之後還沒有具體的計畫。

據了解，該店位於左營區南屏路，屬於瑞豐夜市商圈，地坪68坪、建坪96.8坪，為地上2樓透天，根據租賃實登公布，2013年月租金為6.5萬元。

該棟透天2021年有北部自然人，以現金7262萬元入手，投報率約1%，住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，商圈集市效應強，歇業應不是租金問題，現在因租金調漲，也有店家分開租賃1、2樓降低租金，目前1樓租金約5~6萬元，2樓租金3~5萬元。

▲瑞豐夜市商圈以裕誠路、南屏路，地段最精華，最近幾年成為北高雄指標性商。（圖／記者張雅雲攝）

東森房屋左營店長林建宏表示，瑞豐夜市商圈以裕誠路、南屏路，地段最精華，最近幾年成為北高雄指標性商圈之一，沿街餐飲、服飾、美妝、生活用品店不少，隨著近期觀光復甦帶來觀光人潮，空租率降低，店面以透天跟大樓居多，店鋪面寬多4~5米。

至於租金行情，依照店面坪數大小、面寬不同，首排裕誠路的店面租金，每坪約在2000元上下，而周邊非首排則約每坪1000~1500元，2樓則會更低。

林祺博指出，不過裕誠、南屏路車潮多，騎樓違規使用容易遭人檢舉，加上沿線多畫紅線停車並不方便，算是商圈店面最大抗性。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」