平均日增9人↑　快時尚、潮牌咖啡廳進駐北屯機捷特區

▲被稱為最速重劃區的北屯機捷特區，人口紅利吃不完，平均每日以9人以上速度增加。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北屯機捷特區人口紅利吃不完，總人口數平均每日以9人以上速度增加。近期更吸引商場、咖啡廳進駐。信義房屋專家表示機捷特區充沛的商業機能與人口紅利，使蛋黃核心與衛星區域的價差對比，更加明顯。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

根據台中市民政局資料顯示，囊括北屯機捷與單元12的「舊社里」目前共計8561 戶，而8月總人口數為1萬7432人，比4月1萬6329人，再增近千人，而換算平均每日以9人以上速度增加，相當驚人。

▲據內政部實價網站租金調查，捷運舊社站2公里內的店舖租金行情年年攀升，2024年平均租金與2021年相比已有43%漲幅。（圖／記者陳筱惠攝）

上市品牌電商美而快集團創立的「UR LIVING」複合商場繼台北信義店、光復店之後，大舉進軍台中，瞄準人潮與消費力的聚集地，包括台中七期、五期之後，緊接著進軍水湳、北屯機捷特區，被稱最時髦商場的「UR LIVING」在網紅流量助攻下成為時下最潮景點。

另外，最潮咖啡之稱的「CAFE!N 硬咖啡」也掛上台中機捷店的籌備告示，以及麥當勞、匯豐銀行、楓康超市、歐德傢俱、幼兒園等都陸續開設中，在網路平台Mobile 01的台中房地產版上，機捷新商家的討論串竟高達116頁，足見關注度之高。

▲最潮咖啡之稱的「CAFE!N 硬咖啡」也掛上台中機捷店的籌備告示。（圖／記者陳筱惠攝）

傳出「UR LIVING」商場進駐的北屯機捷特區，未來還有統一集團的複合式商場即將誕生，農田水利署釋出的1885坪的機捷精華地上權招標案預計於10月1日開標，傳聞已久的大咖影城業者是否出手備受各方期待。

據內政部實價網站租金調查，捷運舊社站2公里內的店舖租金行情年年攀升，2024年平均租金與2021年相比已有43%漲幅，尤其近1年間的跳漲變化最為明顯。

信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆指出：「機捷特區住宅、店面逐軌道而居的趨勢十分明顯，加上人口激增、生活機能堆疊速度快，學校、建設伴隨而來，異軍突起成為最宜居的重劃區，租金增漲可想而知。」

▲業界推估，在土地成本與價格層疊效應下，機捷特區房價向上攀升的力道依舊強勁。（圖／記者陳筱惠攝）

吳俊霆表示：「機捷特區充沛的商業機能與人口紅利，生活圈範圍再擴大，蛋黃核心與衛星區域的價差對比也更加明顯。」

目前進場的個案中有大城營建機構，位在好市多商圈正核心的「大城光年」；文北段「大城吾界」，預計第四季公開。另外，「金林梧境」位於南興路上，基地面積907坪，39至45坪3房產品，總銷約23億元。而「遠雄敦富」，基地位於敦富路、南興北一路、敦富三街，步行1分鐘紅瓦厝公園、規劃2~3房。

▲捷運舊社站周邊租金漲幅。

同樣將於第四季公開的還有「漢宇SKY VISION」、「雙橡園2045」，基地面積皆有逾千坪規模，規劃3房以上的自住產品，其中，「漢宇SKY VISION」與機捷地王新美齊的基地相鄰，可望再破區域天花板價。

業界推估，在土地成本與價格層疊效應下，機捷特區房價向上攀升的力道依舊強勁。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

信義房屋更多相關新聞