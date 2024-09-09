台積電加持！　上半年高雄買氣「楠梓首度超車三民」

▲高雄上半年交易移轉棟數首度由楠梓奪得冠軍，為近5年首度超車三民。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
楠梓漢加持買氣大爆發！房仲統計，高雄上半年交易移轉棟數首度由楠梓奪得冠軍，為近5年首度超車三民，顯見高雄房市熱區已實質移轉。信義房屋專家表示，因應南部半導體S廊帶政策、台積電設廠等因素，楠梓房市受到全台矚目。
《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」
信義房屋根據高雄市地政局不動產買賣統計分析，今年上半年交易移轉棟數首度由楠梓奪得冠軍，共計2977棟，若從2020至2024年5年期間來看，高雄市區交易移轉量，前4年皆由三民稱霸，然而今年楠梓首度超越三民，顯示出高雄房市熱區已經實質轉移。
|年份/月份
|排名 1
|排名 2
|排名 3
|排名 4
|排名 5
|排名 6
|113年1-6月
|楠梓2977
|三民2605
|鳳山2524
|左營2291
|鼓山2037
|仁武1863
|112年1-6月
|三民2498
|鳳山1859
|楠梓1574
|小港1152
|鼓山1113
|仁武1089
|111年1-6月
|三民2849
|楠梓2634
|鳳山2502
|左營1796
|鼓山1442
|仁武1203
|110年1-6月
|三民3125
|鳳山2614
|左營2509
|楠梓2156
|鼓山1754
|仁武1342
|109年1-6月
|三民2274
|鳳山2106
|楠梓1563
|左營1588
|鼓山1274
|仁武1072
▲高雄市上半年交易移轉棟數分析。資料來源：信義房屋、高雄市地政局。（ETtoday製表）
信義房屋高三區協理周清源表示，楠梓崛起有其特殊原因，其中包括南部半導體S廊帶，和台積電設廠等因素的影響。楠梓區地理位置優越，位處南北交通要道，周邊更有橋頭、岡山、南科等重要科技產業區，為楠梓房市的蓬勃發展提供了有利條件。
信義房屋高一區協理邱嘉鈴分析指出，楠梓上半年交易量亮眼，主因為楠梓因南部半導體S廊帶和台積電設廠等議題成為全台灣矚目的區域，吸引不少來自雙北、新竹、台南等地的購屋族。
▲高雄上半年交易移轉棟數首度由楠梓奪得冠軍，為近5年首度超車三民。（圖／記者張雅雲攝）
此外，高雄市政府針對楠梓區周邊的基礎建設投注資源，包括道路拓寬、公園建設等，以迎接未來大量科技人才的進駐。
住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖表示，相較傳統冠軍三民，楠梓多為屋齡較新的社區大樓，深受年輕首購族喜愛，進一步推升了交易量，未來隨著北高雄捷運紫線的開通以及科技園區的發展，預計會有更多高薪就業人口湧入，進一步推動楠梓房市穩定成長。
《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」
讀者迴響