台積電加持！　上半年高雄買氣「楠梓首度超車三民」

▲高雄上半年交易移轉棟數首度由楠梓奪得冠軍，為近5年首度超車三民。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

楠梓漢加持買氣大爆發！房仲統計，高雄上半年交易移轉棟數首度由楠梓奪得冠軍，為近5年首度超車三民，顯見高雄房市熱區已實質移轉。信義房屋專家表示，因應南部半導體S廊帶政策、台積電設廠等因素，楠梓房市受到全台矚目。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

信義房屋根據高雄市地政局不動產買賣統計分析，今年上半年交易移轉棟數首度由楠梓奪得冠軍，共計2977棟，若從2020至2024年5年期間來看，高雄市區交易移轉量，前4年皆由三民稱霸，然而今年楠梓首度超越三民，顯示出高雄房市熱區已經實質轉移。

年份/月份 排名 1 排名 2 排名 3 排名 4 排名 5 排名 6 113年1-6月 楠梓2977 三民2605 鳳山2524 左營2291 鼓山2037 仁武1863 112年1-6月 三民2498 鳳山1859 楠梓1574 小港1152 鼓山1113 仁武1089 111年1-6月 三民2849 楠梓2634 鳳山2502 左營1796 鼓山1442 仁武1203 110年1-6月 三民3125 鳳山2614 左營2509 楠梓2156 鼓山1754 仁武1342 109年1-6月 三民2274 鳳山2106 楠梓1563 左營1588 鼓山1274 仁武1072

▲高雄市上半年交易移轉棟數分析。資料來源：信義房屋、高雄市地政局。（ETtoday製表）

信義房屋高三區協理周清源表示，楠梓崛起有其特殊原因，其中包括南部半導體S廊帶，和台積電設廠等因素的影響。楠梓區地理位置優越，位處南北交通要道，周邊更有橋頭、岡山、南科等重要科技產業區，為楠梓房市的蓬勃發展提供了有利條件。

信義房屋高一區協理邱嘉鈴分析指出，楠梓上半年交易量亮眼，主因為楠梓因南部半導體S廊帶和台積電設廠等議題成為全台灣矚目的區域，吸引不少來自雙北、新竹、台南等地的購屋族。

▲高雄上半年交易移轉棟數首度由楠梓奪得冠軍，為近5年首度超車三民。（圖／記者張雅雲攝）

此外，高雄市政府針對楠梓區周邊的基礎建設投注資源，包括道路拓寬、公園建設等，以迎接未來大量科技人才的進駐。

住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖表示，相較傳統冠軍三民，楠梓多為屋齡較新的社區大樓，深受年輕首購族喜愛，進一步推升了交易量，未來隨著北高雄捷運紫線的開通以及科技園區的發展，預計會有更多高薪就業人口湧入，進一步推動楠梓房市穩定成長。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

信義房屋更多相關新聞