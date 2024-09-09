新屋主持有2年就轉手　高雄網美星巴克開2.8億掛售

▲星巴克澄清文衡門市2011年開幕，近期再度重出江湖開出2.8億元求售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

黑金市場龐大，連鎖咖啡龍頭星巴克近年一家接一家開，澄清文衡門市2011年開幕，位於高雄文山特區，是當地知名網美咖啡廳。2020年曾開2.38億元出售，近期再度重出江湖開出2.8億元求售，赫然發現2022年竟已有新買家入手，成交金額實登未揭露。

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星巴克澄清文衡門市2011年開幕，位於高雄文山特區，屬於三民區、鳳山區交界，門市獨特的鋼構造型、大片格柵，搭配充足採光的大面落地窗，讓戶外綠意透入，是當地知名網美咖啡廳。

▲開幕至今13年，只要有買一送一優惠，平日下午都一位難求。（圖／記者張雅雲攝）

在地人指出，當初星巴克開幕時，高雄人都很興奮，開幕至今13年，有買一送一優惠時，連平日下午都一位難求。

該店2020年曾以2.38億元求售，後續消失在市場，近期該店捲土重來重新求售，根據銷售資料指出，地坪183.6坪、建坪71.4坪，屋齡13年，為地上1樓透天，開價2.8億元，並強調出租中，投資現獲利回本，換算地價單坪152.5萬元。

▲該店2022年曾出現買賣移轉，新買家為新華荷國際股份有限公司。（圖／記者張雅雲攝）

據查，該店2022年曾出現買賣移轉，新買家為新華荷國際股份有限公司，交易標的為三民區澄東段及鳳山區大貝湖段2筆地號，查無實價登錄資訊，成交價未公布。換言之，新買家僅持有2年就重新出售。

根據台灣公司網顯示，新華荷為2017年登記。該公司之前曾捲入潛艦國造爭議，當時潛艦國造第一階段由直布羅陀的Gavron Limited（GL）公司得標，由新華荷接下GL的法律和一般事務服務契約，因此引起外界關注。

高雄市地政局表示，實價登錄申報資訊因現行內政部系統，因跨行政區就無法併檔，致成交資訊無法完整顯示交易標的面積，因此不予揭露，已建議內政部改善實價登錄網站查詢功能，以利類似案件提供民眾查詢完整成交資訊。

▲去年鼎宇建設以總價約12億元，購入麗馨汽車旅館。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市不動產仲介公會監事召集人鄭啟峰指出，文山特區商業機能發達，周邊包括澄清路、文衡路沿線，都有知名連鎖品牌，如健身工廠、麥當勞等進駐，集市效應強，而該店面目前由星巴克承租，因室內面積不夠大，較難創造高坪效，預估月租金大約25~30萬元，以開價換算，投報率落在1~1.2%。

若以周邊行情來看，去年5月鼎宇建設以總價約12億元，購入麗馨汽車旅館，土地面積1200坪，換算地坪單價約100萬元，鄭啟峰表示，由於星巴克店面位於文山特區的精華位置，儘管價格略高於區域行情，也有可能吸引有興趣的潛在買家出手。

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