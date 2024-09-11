說好買房　存到第一桶金「男友卻喊買車」！她怒：那我要買愛馬仕

▲男友想把錢拿去買車讓她很生氣。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少人出社會後，會將存到第一桶金視為目標，一名女網友表示，與論及婚嫁的男友同居，朝買房的目標存錢，最近兩人各自存到第一桶金，男友想買進口車，但她認為第一輛車不用買太好，買便宜國產車就可以，而且買房才是更重要的事，讓她超生氣，「乾脆我也不要努力，去買愛馬仕好了」。

女網友在Dcard發文，「男友的第一桶金居然不買房」，跟論及婚嫁的男友同居，一起為了買房的目標而努力工作賺錢，好不容易各自都存到第一桶金，沒想到男友卻突然說想買車，而且還是昂貴的進口車。

她傻眼直呼，目前的首要任務應該是買房，而不是先把錢拿去買車，雖然沒有車出門有些不便，但她認為買便宜的車就夠了，且從小到大都是坐國產車，「真的有必要第一台車就買到進口車嗎？」不過男友堅持，說可以開比較久，之後也不會後悔。

原PO氣炸，不明白男友為什麼這麼不會想，好不容易存到一筆錢，卻不是拿去買房，「那我自己存這些錢又是為了什麼？真的好不爽，還是乾脆我也不要努力去買愛馬仕好了」。

貼文曝光，有網友認為買車確實不急，「同意買車不急，但買房是兩個人的共識嗎」、「第一桶金應該拿去理財投資，把小錢變成大錢，買車瞬間多出很多負擔」、「我跟男友各買一棟房，到現在沒買車，反正租車很方便」、「是男朋友不是老公欸，為什麼要叫人家買房子？」

也有人指出，「才1-200萬我認為別買房，買了生活品質下降，買來轉賣可以但你要忍受幾年的房貸」、「才一桶金是能買什麼房？不過確實該溝通一下彼此的理財規劃」、「說實在現在要買房子，200萬當頭期款可能都不夠」、「兩桶金也買不起房是在吵什麼」、「婚前價值觀很重要，建議你們好好討論，真的沒共識還是別結了」。