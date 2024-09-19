東海4死氣爆屋898萬求售　房仲自曝：「晚上10點去無異樣」

▲台中市東海商圈新興路上一處民宅2020年凌晨發生氣爆，造成4死悲劇。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台中市東海商圈新興路上一處民宅2020年凌晨發生氣爆，造成4死悲劇，當時陳姓屋主在住處開桶裝瓦斯引燃，造成自己與前妻、兒子及對面鄰居等4人逃生不及死亡，時隔4年，該屋裝修後開價898萬元求售。

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回顧整起案件，據檢方不起訴處分書指出，當時41歲陳男與蔣姓前妻感情不睦，且有2次家暴紀錄，又多次向蔣姓前妻索討新台幣500萬元未果，2人育有1名8歲男童，雙方離婚後，仍共同居住在龍井區東海商圈旁的住處。

陳男釀禍更波及鄰居，他將液化石油氣鋼瓶閥門開啟後點火引起爆炸，爆炸物噴飛至對面吳男住處而引發火災，吳男長期臥床，因而逃生不及，身體有多處遭重度灼傷而沒能逃過一劫，造成4死悲劇。

▲當時陳姓屋主一時氣憤造成自己與前妻、兒子及對面鄰居等4人逃生不及死亡。（圖／資料照）

該物件後續也因爆炸成為廢墟，而原本的屋主也就是陳男在往生後，由親人繼承該物件，具備委託房仲口述，新屋主已將整間3層樓透天重新整修，外觀也是同樣修復，整體花費200多萬元。

實際詢問委託仲介黃鴻良他表示：「目前已帶看過3組客人，有不介意事故的年輕人、也有周邊鄰居，基本上都是自住型客人洽詢，因周遭未整理的透天行情落在1000~1200萬元左右，該物件因發生過事故，確實有低於行情，目前也有人開價要購入。」

▲▼時序經過4年，該物件從廢墟（上圖）經由屋主修整後（下圖）重回市場開價近900萬元求售 。（圖／翻攝自《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》）



此物件一刊在《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》社團後引起不少網友關注表示「這真的有猛，敢住的真的人中之龍！」、「都變廢墟了，還要850萬？」、「他對面被波及的那間掛一千八.....真的兇！」

實際上黃鴻良說：「該物件其實沒有這麼恐怖，之前有一組帶看是在晚間10點左右，進門並未有陰森感，就跟正常買賣件相同，進進出出多次『真的無異樣』」

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