跟著國家建設卡位北高大未來　隆大搶進橋科第一排

▲白埔產業園區介於岡山與橋頭交界處，緊鄰台一線與捷運紅線，大眾建設交通便利。（圖／「白埔產業園區設置計畫」環境影響說明書）

【企劃特輯】

國際大廠相繼宣布投資高雄，為使產業用地更有餘裕，打造完整半導體S科技廊道，除現有路科、台積電楠梓產業園區、興建中的橋科之外，高雄第四座產業園區「白埔產業園區」即將成型，未來四大園區齊聚北高雄，共領未來半導體產業發展，帶動橋科周邊房、地市場出現激勵行情，位於橋科園區首排新建案更成為市場搶手貨。

高雄楠梓產業園區台積電第3座2奈米晶圓廠土地變更通過，建設進度超前，首座廠也預計將在今(2024)年年底開始運作生產，未來台積電正評估在高雄再設2座1.4奈米廠，將進一步帶動高雄地方經濟繁榮。

高雄「半導體S廊道」起點的路科園區，包括英特格、德商默克、華邦電都陸續建廠，德商默克「高雄半導體科技園區」新廠，更是全球首座大型半導體材料科技園區，預定2025年完工啟用，將串聯楠梓產業園區及相關半導體產業供應鏈，加速南台灣半導體科技廊帶聚落的形成。

位處岡山與橋頭交界現況為台糖白埔農場的「白埔產業園區」，高雄市政府正積極進行報編升級中。緊鄰台1線，快速串聯路竹、楠梓、橋科園區，預計最快2024年底完成設置，約88公頃土地預計引進半導體與電子零組件製造等相關產業，預計2026 年公共工程與廠商廠房同步施工，成為繼路竹、楠梓、橋科後，高雄第四座科學園區，預估將可在增加逾4千工作機會、創3千億元產值。

興建中的橋頭科學園區也正如火如荼進行中，橋頭科學園區為近期全台最大的產業用地釋出，同時，也是全台唯一適用新市鎮開發條例營利事業所得稅抵減的科學園區。在中央及地方政府協助合作下，橋頭科學園區已吸引日月光、國巨、鴻海等20家產業大廠插旗，預計總投資額已破千億元，未來將創1.8億年產值、帶動1.1萬個就業機會，成為高雄產業轉型重要關鍵之一。

區域重大交通建設也持續推動，高雄捷運紅線岡山路竹延伸線第一階段岡山高醫站（R24）至岡山車站（RK1）已完工通車，第二階段也加速推動中，捷運紅線將串連楠梓科技產業園區、橋頭科學園區等科技產業園區等。

因應未來橋科園區需求，中央與高雄市政府也推動強化橋科「三橫三豎」聯外交通路網建設，包含岡山區友情路拓寬、大遼路拓寬及高雄新市鎮1-2號道路開闢以及增設3座穿越高速公路橋涵、國道1號橋科匝道與聯絡道以及「台39線高鐵橋下道路延伸線優先段」，強化橋頭科學園區交通運輸，構築北高雄半導體科技S廊重要路網。

▲因應產業需求，中央與地方加速推動橋科「三橫三豎」聯外交通路網。

橋科、台積電等產業園區建設議題助攻，民眾買房也跟著園區入手橋科新建案，帶動高雄新市鎮周邊房價快速上漲，受房價外溢效應影響，位處橋科第一排的燕巢區也成為受惠區。

燕巢區與橋頭區新推案目前單坪價差約10萬元，隨著橋科大廠進駐設廠話題與聯外匝道等交通基礎建設愈來愈完善，挾著園區第一排的距離優勢，注重通勤效率的科技新貴也將眼光瞄準燕巢區置產，橋科建案也如雨後春筍相繼推出。

看準這一波菁英移居潮，高雄指標建商隆大營建看好橋頭園區建設與公共建設未來發展，搶進燕巢區將推出橋科新建案，指標建商卡位燕巢橋科園區首排效應，燕巢區將成為新一波置產熱點。

建案官網：https://pse.is/6f42h2