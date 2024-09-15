觀光署嚴選平價旅宿「雙人房3500元↓」　一票不買單：五星飯店嗎

▲觀光署決定將「優宿專區」再升級。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

為解決國旅旅宿業假日房價偏高的問題，觀光署決定將「優宿專區」再升級，除了超過1000家的住宿優惠，再以平日雙人房3500元為標準，嚴選超過1700家平價優質旅宿。不過消息一出，大票網友卻不買單，直言「平價應該是2000元以下吧」、「是活在什麼平行宇宙」。

觀光署在台灣旅宿網設置了「優宿專區」，收整了全國超過千家旅宿業者的優惠方案。近期，觀光署更與地方政府及國家風景區管理處合作，嚴選出超過1700家的平價優質旅宿。

觀光署指出，「平價優質旅宿」以具有合法旅館或民宿登記證、通過稽查安檢，及參考114年公務人員出差住宿費上限、平日雙人房3500元的標準，用合法、安心、平價3大訴求，嚴選出1700家旅宿，讓民眾平日出遊有更多選擇。

不過以3500元作為標準這點，就讓不少網友在PTT上熱烈討論道，「平日3500元現在是平價了喔」、「1500元再來跟我講平價」、「平日應該只要2000元內吧？是脫節多久」、「平日！平日！平日」、「平日3500元算平價，哈哈哈」、「平日雙人房3500元？五星飯店嗎」、「原來3500元是平價」、「平日3500元開玩笑嗎」、「重新定義平價」、「搞笑喔？平日3500元叫平價」。

其中還有網友表示，「平日3500元？我在日本可以住車站邊，有大浴場還附早餐的飯店，重點是兩晚」、「已花飛機錢去日本住更高級飯店」、「平日3500元我還是去日本好了」、「3500元在日本都可以住不錯的連鎖品牌了」。

實際查看「優宿專區」，優質旅宿名單中，其實有不少家民宿、旅館的平日雙人房售價都是1字頭或2字頭。若有需求，民眾可自行輸入關鍵字，或篩選縣市、業別，搜尋適合自己的旅宿。