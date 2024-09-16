交屋前屋主做1動作「超傻眼」　律師警告：事情很大條

▲律師表示，買家買到了不動產，當然也包含取得房屋內的裝潢。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

網友買二手透天，但快交屋時，才得知屋主把樓梯把手拆了。對此律師表示，屋主這做法可能碰上刑事毀損罪，若即使還沒過戶移轉登記，也會有民事債務不履行和和損害賠償的問題。信義房屋專家補充，簽約前會針對可搬動物品，討論是否含在交易中，而所謂「定物」就真的沒聽過了。

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網友在臉書社團發文，「最近買了二手透天，快交屋了，近日才得知屋主為了要搬樓上的東西，自行把樓梯把手拆了，不是全拆，只拆3~4樓的部分，房仲竟說反正我們之後也會裝修？請問我該如何處理？」

接著原po表示，房仲還說，只要復原拆掉的，為何要整層都要用？原po無奈表示，「我不是要刁難，但這樣就不一致了，但看起來會很怪，為什麼我要花幾千萬的房子，然後遷就這樣的事情。」

話題一出，引發網友熱議，鄉民一面倒挺原po，紛紛留言：「服務費付金紙就好了，反正房仲最後也會往生」、「尾款少給就好，反正以後對方也會花掉」、「這種爛仲介只會偏袒一方，我上個月買賣也遇過這種事情」、「不要聽房仲在屁，跟當初看的屋況不一樣，就叫屋主復原」。

周延法律事務所主持律師周念暉表示，房屋內裝潢依照《民法》，附合而為不動產所有權範圍的一部分，買家買到了不動產，當然也包含取得房屋內的裝潢。

周念暉表說，據原po提及的「快要交屋」，當前進度可能已移轉過戶登記，若是如此，賣方又將屋內裝潢部分擅自拆除，就會構成刑事毀損罪，另外也會有需要負擔民事賠償的問題。

周念暉補充，即使房屋尚未移轉所有權登記，但除非簽約前有特別約定買賣標題不含裝潢，購屋的一方自然也包含購買到屋內裝潢，倘若賣方事後不同意交付，甚至做破壞，也都會有構成民事債務不履行和損害賠償的問題。

▲除非簽約前有特別約定買賣標題不含裝潢，不然購屋的一方自然也包含購買到屋內裝潢。（圖／ET資料照）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一般買賣雙方簽約前，對於「可搬動」的物品，像是冷氣、洗衣機、家具等等會溝通是否包含在房屋交易中，並寫入合約，而至於「定物」像是馬桶、洗手台、樓梯把手等等，不會特別討論，正常情況下是不可能去拆它的。

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