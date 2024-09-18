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燒肉、火鍋、KTV搶進　中華路「人潮回流」打破空租魔咒

▲▼ 高雄,中華路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南高中華路雖是主要幹道，不少店面養蚊多年長期空置，近期不少新店開幕。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄商圈轉移至北高，南高中華路雖是主要幹道，近年經歷疫情，景氣大幅下滑，不少店面養蚊多年長期空置，近期不少新店開幕，在地專家表示，空置20年的「主幼商場」租出後成指標，群聚效應帶動店家信心大增，且月租金都不低。

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前幾年人潮轉移到北高，南高雄不少商圈逐漸空置，像是主要交通幹道的中華路上，就有約50%的空租率，且不少店面空間不小，出租去化具一定難度，可謂南高「空租潮」裡的重災區。

▲▼ 高雄,中華路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲原本的知名餐廳「海王子」招租，也有新品牌「享牛溫體牛火鍋」試營運。（圖／記者張雅雲攝）

不過景氣逐漸回復榮景，昔日空租20年的店面「主幼商場」出租後，近期有「禪燒肉」、「YES KTV」一次兩品牌進駐，原本的知名餐廳「海王子」招租，也有新品牌「享牛溫體牛火鍋」試營運、接下來還有「炭黔燒肉」開幕，目前一線店面租金約回漲到單坪1500元上下。

連空置4年的大型店面也有新租客承租，近期實價揭露，該店地坪79坪、建坪205坪，以每月25萬元出租，平均單價1219元，租期2年，正在裝潢中，據在地仲介透露新租客為接待中心。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峰表示，中華路是連接南、北高雄的主要交通幹道，曝光效益高，雖不屬南高一級商圈聚落，但附近有捷運站，大樓多人口密度高，且中華路地下道拆除填平後，交通動線更方便，吸引店家回流。

簽約時間 坪數 租金 現況
2023/11 954 坪 130 萬 禪燒肉、YES KTV
2024/3 503 坪 37 萬 炭黔燒肉、享牛
2024/7 205 坪 25 萬 接待中心

▲中華路店面近期出租行情。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

住商不動產高雄七賢加盟店長祝遵評指出，近年消費習慣轉變電商崛起，實體店面式微，就算是大型連鎖業者也會評估店面效益，在南高月租金能租到20萬元以上的業者不多。加上該區很多屋主都是早期取得，持有成本相對低，沒有還貸壓力，寧可閒置空租，也多不願意降租，

祝遵評說：「近期相較疫情前，租金出現約1成的降幅。」此外空置20年的「主幼商場」近期開始營業成區域指標，群聚效應磁吸店家進駐，帶動附近店面景氣。


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關鍵字：南高中華路店面租賃KTV燒肉火鍋住商

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