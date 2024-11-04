新家變砲房！屋主見睹監視器「激戰畫面」氣炸　逼老闆買走房子

▲客戶新房內突發性關係！裝修工人被發現引發爭議。（圖／翻攝自抖音）

圖、文／CTWANT

中國四川宜賓先前發生一起十分罕見的事情，一名裝修工人在客戶新房內與女子發生性關係，結果被客戶給發現。客戶氣到抓狂痛罵裝修公司的老闆，還逼老闆要將房子「買走」。後續整起事件在警方的介入下，雙方目前已經達成和解。

根據中國媒體報導指出，當時該名客戶為了追查新房的裝修進度，遍翻看了安裝在新房內的監視器，結果竟然在其中發現，一名裝修工人在未裝修完的新房內與女子發生性行為。

客戶當時表示，該名裝修工人在房間內用紙箱鋪地充當臨時床鋪，隨後就與女子在房間內發生性行為。但該名裝修工人不知道的是，整個過程其實早就被監視器給拍下來。

後續在得知此事後，憤怒地客戶就在群組內公開此事，要求裝修公司負責人作出解釋。客戶更表示「這太噁心晦氣了，對這種情況我無法容忍。」客戶甚至聲稱不想要這套房子，要求裝修公司將房子買走。

面對客戶的強烈反應，裝修公司負責人試圖安撫，承諾會核實情況並妥善處理。甚至為了表達誠意，向客戶表示有前往附近知名的廟宇「幫客戶求神拜佛去晦氣」了。但這種做法還是沒有獲得客戶認可，客戶還是反嗆「這件事沒得商量。」

整起事件曝光後，引起不少網友討論，而同時也有不少網友好奇後面的事情。而根據當地媒體的詢問，該間裝修公司表示，後來有報警請求警方協助，在警察的協調下，目前雙方已經達成和解，但和解條件並未對外公布。

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