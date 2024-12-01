廚餘機一開臭整屋！他崩潰：比便祕3天拉出的還臭　全場搖頭揪錯

▲網友抱怨，花錢買廚餘機被笑是智商稅，還被罵白痴，這種委屈誰懂。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

圖、文／CTWANT

家裡除了必備掃地機器人、洗碗機、烘衣機等，還有人會買廚餘機。一名網友抱怨，花錢買廚餘機被笑是智商稅，還被罵白痴，這種委屈誰懂。

原PO在爆料公社表示，看了某頻道大力推薦廚餘機，想說先入手一台2000元的二手廚餘機，剛拿到後就把廚餘丟進廚餘機裡，大約不到10分鐘，整間房子都是大鍋煮廚餘的味道。

原PO說，因為太濃烈只能把廚餘機搬到浴室，結果浴室裡面的浴巾，吊掛的衣物全都是廚餘味，甚至大便完要用衛生紙，衛生紙上的廚餘味比便祕3天吃完瀉藥拉出來的屎還臭。

原PO透露，隔天有親戚拜訪，打開廚餘機狂飆三字經大罵「這比廚餘桶還臭啊，而且也沒有變成粉末，到底X小」，接著爸、媽、姑姑、姑丈、舅舅、舅媽等人輪流嘲諷「買這東西，你還不如孝親費多給2000元，廚餘機的東西跟你腦子裝的東西一樣」。他嘆，「花錢被罵北七，這種委屈誰懂？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「廚餘機無法處理濕的，請把吃剩的東西，湯汁瀝乾後再丟進去」、「我家的是粉末無臭味，你這桶看起來怪怪的」、「這種機器是沒辦法處理液體的，要用之前要把那些含油的湯湯水水瀝掉才丟廚餘進去」。

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