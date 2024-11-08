佛心房東註明「寵物可」！一聽柴犬秒拒租：只准養魚...他傻眼

▲原PO養柴犬被拒租。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

不少房東都不願意租房給有寵物的民眾。近日就有一名網友在網路上發文，表示自己的兒子準備在外租房，找了一間心儀的房子，對方也註明「寵物可」。沒想到，當他們準備簽約時，房東聽到寵物是柴犬，當場立刻拒租，並表示自己只接受「養魚的」，讓原PO兒子聽了相當傻眼。

一名網友在Facebook社團「匿名公社」中發文，表示他的兒子在591上看到一間心儀的房子，房子也註明「寵物可」。而當兒子看完房後準備跟房東簽約時，房東便詢問他飼養的是什麼寵物。

沒想到，當原PO兒子跟房東說，自己養的寵物是柴犬時，房東立刻拒絕，並表示「我們只能接受養魚的。」更責怪原PO兒子，在網路上時沒有提前告知，讓原PO兒子相當傻眼。

而原PO也透露，其實柴犬是養在他家裡，兒子只有休假時，才會把柴犬帶回租屋處過夜，只能說無緣該房子了。

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「養寵真的很難找房子」、「有寵物找房真的超難」、「有寵物的很難找，很多房東也不接受家裡有小孩的」、「房東幹嘛那麼無聊，這樣跑來跑去，自己不累喔」、「狗真的比較會被拒絕」。

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