房東賣房逼搬走「拒退6.5萬押金」搞消失　房客崩潰發文求助

▲男子租屋4年來從未拖欠租金、未損壞屋內物品，但房東卻不願歸還押金。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名男子在臉書發文尋求專家意見，因為房東打算賣房拒絕續租，讓他不得不搬離租屋處，租屋這4年來從未拖欠租金、沒有損壞屋內物品，但房東卻不願歸還押金8000令吉（約新台幣6.5萬元），多次向對方索討押金，但對方不但沒有回應，甚至把他的電話號碼拉入黑名單，無奈詢問該怎麼辦。

星洲網報導，男子稱有和房東簽訂租賃協議，月租金1500令吉（約新台幣1.2萬元），當初剛搬入租屋處時，風扇、門、水龍頭、水槽等都已經損壞，根本不能使用，是他自行維修，也是他自己負擔所有修繕費用，相關支出並沒有從租金扣除。

男子透露，房東先前收取5000令吉的押金，加上平時習慣一次付清3個月租金，支付超過3000令吉的租金，如今房東應該要歸還的這筆錢，總額應為8000令吉。

男子認為，他並未拖欠任何租金與水電費用，甚至還會多付租金，有權拿回房東手中的這筆押金。沒想到房東不願歸還押金，不但沒有回應，甚至還把他的電話號碼拉入黑名單。

此文一出引發討論，不少人對他的遭遇表示同情，也有人給出索討多付租金與押金的方法，「先去內陸稅收局投訴，接著報案，辦新電話號碼發送報案證據給房東，把所有詳細資訊都列清楚，接著去推事庭拿小額索賠表格，但前提要有房東最新住址，最多可索賠5000令吉，不需要請律師，先做備案，然後繼續住，等房東上門要求搬走時就能索回所有押金」。

不過也有遇到類似情況的網友表示，只能自認倒楣。