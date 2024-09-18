新店央北單價破百萬大關　在地房仲點出創價關鍵

▲新店央北首度出現每坪百萬成交。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

日前新店五峰重劃區剛出現每坪百萬交易，成為新店區首例，而央北重劃區也立馬跟上，「宏普中央公園」7樓戶以每坪100萬元成交。在地房仲表示，該戶面公園，景觀條件甚至比高樓層好，在央北房市供不應求的環境下，成交破百萬大關不太意外。

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日前《ETtoday新聞雲》報導，新店五峰重劃區「琢青」18樓戶以4085萬元交易，含車位權狀49.4坪，拆算單價達100萬元，是新店區社區大樓首次成交站上3位數。

過沒幾天，最新實價揭露，央北重劃區也首次出現單價百萬交易，7月底時「宏普中央公園」7樓戶以4858萬元成交，含車權狀55.9坪，換算單價100萬元。

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示，「宏普中央公園」基地位置面十四張歷史公園，本次創價戶位於7樓，景觀條件甚至比高樓層更好，且由於該社區交屋不久，推測該戶應尚未裝潢，若是如此，本次創價就屬貨真價實的單價100萬元。

陳牧緯說，新店央北指標社區已陸續出現9字頭價碼，像是「潤泰央北」、「國美中央新村」等等，在區域房市供不應求的情況下，成交單價突破百萬大關並不意外，預期未來也將再有其他社區成交上百萬元。

房市專家何世昌表示，央北目前已進入新推案真空期，線上個案少，開價大約在8~9字頭，以現階段來看每坪100萬元價碼已經頂天了。再往後看，十四張重劃區的開發可期，點位佳，未來推案價勢必比央北還貴，屆時也有望再帶動央北房價往上。

▲十四張重劃區的開發可期，點位佳，未來推案價勢必比央北還貴。（圖／記者湯興漢攝）

何世昌補充，房價創高的一大關鍵是建商品牌力，以新店地區來說，央北重劃區的品牌建商算多，像是潤泰、國泰、國美、以及在地的江陵等等。

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