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新店單價100萬來了！　成屋、預售齊創新高

▲▼ 新店 。（圖／記者項瀚攝）

▲指標社區「琢青」以每坪100萬元交易，創下新店區成屋最高價紀錄。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

7月新店成屋、預售房價一同創新高！成屋「琢青」每坪站上100萬元大關，傳房仲上架1~2週就賣掉，顯示好物件在二手市場仍相當稀少；預售案「佳元柒章」則以9字頭價碼寫下新店預售最高價，但市調分析，可能很快會有其他案超車，突破百萬大關。

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據永慶實價登錄資訊，7月時新店指標社區「琢青」18樓戶以4085萬元交易，含車位權狀49.4坪，拆算單價達100萬元，是新店區社區大樓首次成交站上3位數。

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示，「琢青」坐落於五峰重劃區，該區腹地僅8700坪，只有8個社區，大坪數豪宅比例高，整體居住質感佳，呈現小而美風格，此外步行至捷運新店區公所站近，又緊鄰傳統市場，兼具出色的生活機能條件，屬新店高價區段。

陳牧緯補充，「琢青」坐擁大陸建設品牌加持，本次創價的18樓戶傳上架1~2週就賣掉，顯見好物件在市場上仍相當稀有，攤開該社區實價登錄紀錄，近年成交行情落在8~9字頭，本次交易剛過百萬大關，算是能理解的價碼，但推測可能附帶裝潢。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲7月新店成屋、預售房價一同寫下新高紀錄 。（表／記者項瀚製）

同樣在7月，預售案「佳元柒章」也寫下新店預售實登新高價，12樓戶權狀25.5坪，以2170萬元交易，拆算單價97.4萬元，不過該戶備註為露台戶，但坪數僅1.26坪；若要排除露台戶因素，觀察該社區無備註露台的9樓，成交單價92.8萬元，同樣為新店區新高價。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「佳元柒章」雖然基地僅200多坪，非屬指標大案，但地段位置佳，位於寶橋路一帶，臨近捷運七張站和北新國小，規劃小坪數單價本就容易衝高，加上佳元建設過去在北市、板橋推案都留下不錯的口碑，本次新店案成交9字頭也不意外。

然而，在新店非傳統市中心的央北重劃區，目前部分預售案已來到8字頭、接近9字頭，據記者了解，該區有新店一帶品牌建案將開案，中高樓層開價達百萬水準，市調單位也預估，新店預售百萬成交不久後可能就會出現。

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關鍵字：琢青佳元柒章新店房價創新高新店阿緯佳元建設

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