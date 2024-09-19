實測2個月不關冷氣！2台冷氣「電費2321元」　她曝1舉動很關鍵

▲原PO實測2個月不關冷氣。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

炎炎夏日一到，讓很多人覺得恐怖的除了高溫、大太陽，還有兩個月一期的電費帳單，一名網友表示，看到很多人都說開整天，比開開關關還要省電，於是從7月開始實測，2台冷氣開24小時，2個月後收到電費單，居然只要2321元，驚呼「以後再也不關冷氣了」。

有網友在臉書「爆廢公社」發文，看了網路上很多文章都說冷氣不關比較省電，想說來實測看看，從7月5日開始冷氣24小時不關，「我是真心的，沒在開玩笑」。如今兩個月過去了，最新一期的電費單出爐，應繳金額為2321元。

她透露，家中有2台冷氣，在家24-25度，外出調26-27度，2台除濕機每天至少開2-6小時，直呼「以後再也不關冷氣了」。問了保養冷氣的師傅，師傅說自家的冷氣也是24小時開著，出門會把溫度調高，這樣並不會造成冷氣壞掉，「定期清洗保養，才是延續冷氣壽命的方法。」

▲原PO直呼「再也不關冷氣」。（圖／翻攝自FB爆廢公社）



貼文曝光，不少網友點頭，「我家因為有小孩，也是兩台冷氣24小時沒關，兩個月電費約3000內，除了夏季電費貴快一倍左右，真的省，又可以舒適生活」、「我家冷氣也長年沒有關過，但真的很容易髒～也證明空氣真的很髒」、「我的兩台冷氣也是全年無休，冬天就開暖氣，一直都是3千初」。

不過也有網友崩潰指出，「我家也是變頻的，結果3萬多」、「我家電費5萬8」、「我家客廳整個月不關，電費會很嚇人欸」。就有人表示，「能把環境條件講出來才是客觀的」、「每個家庭使用每間冷氣環境空間條件都不一樣，條件好的省，條件不好的直接翻倍給你看都有可能」、「別光說開多久，噸數才是錢多寡的重點」。