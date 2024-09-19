台南土地標售進帳1.75億元　「面積太小」建商出手保守

▲台南地政局土地標售19日開標，九份子生活機能漸成熟，4筆土地共吸引10組人馬競標，。（圖／台南市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報

房貸水位衝高引來各大銀行警戒，連帶建商標地保守。台南地政局土地標售19日開標，共8標8筆土地，合計12標封參與投標，標出5標5筆土地，脫標率62%，標售總金額約為1.75億元，平均溢價率38.5%，專家表示，不少土地面積過小，以致得標單價偏低。

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台南市地政局此次推出標的有九份子市地重劃區5筆住宅區，以及仁德市地重劃區1筆住宅區、第5期重劃區2筆住宅區，共計8標8筆土地，標售總底價為1.52億元，共吸引12封標封投標，最後合計標出5標5筆土地，脫標率62%，標售總金額約為1.75億元，平均溢價率38.53%。

標號 釘標數 行政區 地段 地號 使用分區 面積 (坪) 標售單價 (元/坪) 標售總底價 (元) 得標單價 (元/坪) 得標總價 (元) 溢價率 得標人 備註 1 0 安南區 國安段 1511 住四-1 76.56 305,455 23,384,592 流標 2 3 安南區 國安段 1532-5 住六-1 89.12 202,314 18,030,132 222,149 19,797,792 9.8% 莊** 3 4 安南區 國安段 1539-4 住六-1 111.27 202,314 22,511,196 350,043 38,948,783 73.0% 大大電子 4 1 安南區 國安段 1648-1 住六-1 88.98 202,314 18,001,980 224,793 20,002,200 11.1% 鉅詠建設 5 2 安南區 國安段 1661-1 住六-1 80.34 202,314 16,254,108 305,018 24,505,458 50.8% 連建建設 6 2 仁德區 義林段 205 住二 137.69 381,488 52,528,926 526,942 72,557,286 38.1% 和通建設 7 0 南區 新興段 247-129 住宅區 4.54 241,322 1,095,000 流標 8 0 南區 新興段 247-130 住宅區 3.03 241,322 730,000 流標

▲台南第2次市地抵費地標售。資料來源：台南市地政局。（ETtoday製表）

台南市地政局局長陳淑美表示，九份子生活機能漸成熟，4筆土地共吸引10組人馬競標，其中第3標國安段1539-4地號，因面積較小，僅111坪，溢價率為本次最高的73.02%，出現4組人馬競標，為本次競爭最激烈土地，最後由大大電子以3894萬元得標，換算單價35萬元。

▲1標位於仁德市地重劃區，位於精華地段中山路，吸引2組人馬投標。（圖／台南市地政局提供）

其中1標位於仁德市地重劃區，位於精華地段中山路，為住2用地，面積達137坪，共吸引2組人馬投標，最終由和通建設以總價7255萬元得標，換算單價52.6萬元，為此次得標土地中單、總價最高。

徐淑美透露，本次標售時，有1組標單投標九份子土地，因檢附公司登記表未切結及身分證影本未蓋章、未切結等情事，不符合投標須知規定，而判定為不合格標，成為流標。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，此次不少標售土地面積偏小，研判開發效益不高，以致建商興趣缺缺，得標價位都在區域行情內，甚至部分土地成交價偏低。以九份子透天土地來看，目前應有35萬元以上行情，以此次九份子成交金額22.5~35萬元來看，部分低於區域行情，未來該區透天新推案，若地坪約30坪，總價大致落在2800~3200萬元。

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