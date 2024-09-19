台南土地標售進帳1.75億元　「面積太小」建商出手保守

▲台南地政局土地標售19日開標，九份子生活機能漸成熟，4筆土地共吸引10組人馬競標，。（圖／台南市地政局提供）
記者張雅雲／高雄報
房貸水位衝高引來各大銀行警戒，連帶建商標地保守。台南地政局土地標售19日開標，共8標8筆土地，合計12標封參與投標，標出5標5筆土地，脫標率62%，標售總金額約為1.75億元，平均溢價率38.5%，專家表示，不少土地面積過小，以致得標單價偏低。
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台南市地政局此次推出標的有九份子市地重劃區5筆住宅區，以及仁德市地重劃區1筆住宅區、第5期重劃區2筆住宅區，共計8標8筆土地，標售總底價為1.52億元，共吸引12封標封投標，最後合計標出5標5筆土地，脫標率62%，標售總金額約為1.75億元，平均溢價率38.53%。
|標號
|釘標數
|行政區
|地段
|地號
|使用分區
|面積 (坪)
|標售單價 (元/坪)
|標售總底價 (元)
|得標單價 (元/坪)
|得標總價 (元)
|溢價率
|得標人
|備註
|1
|0
|安南區
|國安段
|1511
|住四-1
|76.56
|305,455
|23,384,592
|流標
|2
|3
|安南區
|國安段
|1532-5
|住六-1
|89.12
|202,314
|18,030,132
|222,149
|19,797,792
|9.8%
|莊**
|3
|4
|安南區
|國安段
|1539-4
|住六-1
|111.27
|202,314
|22,511,196
|350,043
|38,948,783
|73.0%
|大大電子
|4
|1
|安南區
|國安段
|1648-1
|住六-1
|88.98
|202,314
|18,001,980
|224,793
|20,002,200
|11.1%
|鉅詠建設
|5
|2
|安南區
|國安段
|1661-1
|住六-1
|80.34
|202,314
|16,254,108
|305,018
|24,505,458
|50.8%
|連建建設
|6
|2
|仁德區
|義林段
|205
|住二
|137.69
|381,488
|52,528,926
|526,942
|72,557,286
|38.1%
|和通建設
|7
|0
|南區
|新興段
|247-129
|住宅區
|4.54
|241,322
|1,095,000
|流標
|8
|0
|南區
|新興段
|247-130
|住宅區
|3.03
|241,322
|730,000
|流標
▲台南第2次市地抵費地標售。資料來源：台南市地政局。（ETtoday製表）
台南市地政局局長陳淑美表示，九份子生活機能漸成熟，4筆土地共吸引10組人馬競標，其中第3標國安段1539-4地號，因面積較小，僅111坪，溢價率為本次最高的73.02%，出現4組人馬競標，為本次競爭最激烈土地，最後由大大電子以3894萬元得標，換算單價35萬元。
▲1標位於仁德市地重劃區，位於精華地段中山路，吸引2組人馬投標。（圖／台南市地政局提供）
其中1標位於仁德市地重劃區，位於精華地段中山路，為住2用地，面積達137坪，共吸引2組人馬投標，最終由和通建設以總價7255萬元得標，換算單價52.6萬元，為此次得標土地中單、總價最高。
徐淑美透露，本次標售時，有1組標單投標九份子土地，因檢附公司登記表未切結及身分證影本未蓋章、未切結等情事，不符合投標須知規定，而判定為不合格標，成為流標。
台南市代銷公會理事長佘光宗表示，此次不少標售土地面積偏小，研判開發效益不高，以致建商興趣缺缺，得標價位都在區域行情內，甚至部分土地成交價偏低。以九份子透天土地來看，目前應有35萬元以上行情，以此次九份子成交金額22.5~35萬元來看，部分低於區域行情，未來該區透天新推案，若地坪約30坪，總價大致落在2800~3200萬元。
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