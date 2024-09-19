有房族不能用寬限期　估價師：投資客將大幅減少

▲央行出手打房，名下有房的人再買第二屋，就不能使用寬限期。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

央行出手打房，名下有房的人再買第二屋，就不能使用寬限期。信義房屋專家表示，央行的目的就是要讓市場降溫，把房貸資源用於首購，現在政策一出，市場就像汽油被抽乾的車，沒有往前衝的動能，投資客自然會大幅度減少。

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今（19日）央行召開理監事會議，祭出第七波選擇性信用管制壓抑房市，給出4大重拳，其中包括「新增規範自然人名下有房屋者之第一戶購屋貸款不得有寬限期」，被市場視為最重的一項。

央行總裁楊金龍在記者會表示：「名下有房的第1戶貸款者，數據顯示可能是繼承、以前曾買了房子繳清，以前這個我們沒有管制，認為這樣不好，但（現）我們認為要比照新青安。」

另外，央行官員補充，針對名下有房，再去購屋並申貸的人，只是沒有寬限期，並無貸款成數限制，因此對市場影響程度小。





▲今（19日）央行召開理監事會議，祭出第七波選擇性信用管制壓抑房市。（圖／記者湯興漢攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行限制名下有房不能寬限期，估計主要是覺得，「名下有房，已經有房子住了，為什麼還要再買一間，擔憂會有投資置產行為。」

曾敬德認為，央行的主要目的就是要讓市場降溫，並把房貸資源用於首購，此限制一出，市場預期房價不會再漲，就像汽車的汽油被抽乾，沒有往前衝的動能，投資客自然會大幅度減少，但即便如此，一些專業型投資客仍會繼續留在市場，並認為現在反而是個好時機。

高源不動產估價師事務所長陳碧源表示，央行的立場很明顯，就是要把可能的投資行為逐出市場，而事實上，過去即便政府已出了很多招想杜絕投資客，但市場上仍有許多投資買盤，而今日央行祭出這招，預期投資客將大幅度減少，市場明顯量縮。

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