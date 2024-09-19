「全球最嚴限貸令」來了！專家點1類人最慘：首購也會被打到

▲央行19日出重手，祭出第七波選擇性信用管制打房。（圖／ET資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

央行符合預期利率不變，但續升準1碼，此外祭出第七波選擇性信用管制，被專家稱為「全球最嚴限貸令」，將對房市有所影響。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，央行第七波選擇性信用管制的影響中，類首購的北漂族最慘，且一般首購族也會被打到。

央行19日召開理監事會議，符合預期利率不變，但再調升新台幣存款準備率1碼。此外，用來壓制房市的「第七波選擇性信用管制」為：

1.新增規範自然人名下有房屋者之第一戶購屋貸款不得有寬限期。

2.自然人第二戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。

3.公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第三戶（含）以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。

4.餘屋貸款最高成數由4成降為3成。

何世昌表示，選擇性信用管制最嚴的本來是中國，其次為韓國，再來才是台灣，但目前中國、韓國都已鬆綁，便讓台灣的嚴格程度躍升第一。

何世昌指出，目前有3大族群的人較為倒楣，第一為「換屋族」，想換屋都非常困難；其次為「繼承族」，只要繼承長輩遺產，就算是部分持分都會被打成非首購族；最後則是以北漂族居多的「類首購」族群，「這種人最慘，他們在南部老家有房，但在台北租房，他們若要在北部買房自住，不能申請新青安，貸款又沒有寬限期」。

何世昌表示，目前首購族原則上可以貸到8成，「但事情沒那麼簡單，銀行在砍成數可是沒在管你媽媽嫁給誰，會讓首購族貸得到，但成數該縮就縮。有的銀行是明面不說，但從鑑價砍」，因此許多人說投資客、換屋族會退場，讓首購族更容易買房的說法，其實都不盡正確，「事實上，光自備款增加就卡死多數首購啦」、「事情沒有那麼絕對的二分法」。