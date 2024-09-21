寬限期禁令「沒有配套措施」　代銷教1招防止被斷頭

▲名下有房者不可使用寬限期，打到預售已購客。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

名下有房者不可使用寬限期，打到預售已購客，甚至可能有些消費者財務抓很緊，從寬限期到本利攤還吃不消，進而斷頭。信義房屋專家表示，寬限期限制不像第二戶限貸，還有換屋的配套措施，但真正遇到斷頭困境的人應相當少數，另外有代銷業者表示，若真碰上，就把預售轉到家人名下。

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央行祭出第七波選擇性信用管制，揮出4大重拳，其中包括限制名下有房者，購屋時不可使用寬限期，而這也讓市場擔心，過去幾年購買預售屋並即將交屋，且財務吃緊的購屋族將面臨貸款付不出來，引發斷頭潮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，先前幾波第二戶貸款成數限制（第一戶房無貸款不算），也有購屋族反應一樣的問題，擔心交屋後頭款不夠，但有配套措施，只要在1年內換屋就不會有影響，只要新屋申貸貸款時與銀行簽切結，一樣可貸到8成。

然而，現在針對名下有房者的寬限期限制，並沒有配套措施，這類購屋者從第一個月開始，就要本利攤還。不過，曾敬德認為，大多購屋族每月償還能力，不會抓到只有寬限期那麼緊，除非是擺明著在寬限期內就要出售房屋，資金相當有限的投資客。

曾敬德說，太多人習慣了寬限期是「應該的」，也用習慣了，就像是去吃韓式料理，就覺得一定要送泡菜一樣，但事實上並沒有規定一定要給寬限期。

▲2023年7月《平均地權條例》新法上路前購入者，可以直接換約。（示意圖／記者項瀚攝）

全地產執行長黃楷鈞表示，確實預期可能有消費者面臨這窘境，一定得使用寬限期才付得過去，但他籲消費者不需過度恐慌，若在2023年7月《平均地權條例》新法上路前購入者，可以直接換約，基本上應都是獲利；而倘若是新法上路後購屋者，則可換到名下沒房的家人名下就好。

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