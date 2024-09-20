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央行打房血流成河？他預言「房仲業慘況」　成屋市場直面海嘯

▲▼信義計劃區大景。（圖／記者湯興漢攝）

▲央行重手打房。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者劉維榛／綜合報導

史上最狠打房！央行祭出第7波房市管制，出4大重手，其中包括名下有房者再購屋不得有寬限期。對此，有人詢問「房仲業會不會有倒閉潮？」馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，成屋市場是限貸令海嘯第一排，應該是要問「活下來的房仲剩多少？」

何世昌在臉書表示，有朋友問他，「房仲業會不會有倒閉潮？」何世昌認為這問題問得不好，應該問「活下來的房仲剩多少？」「接下來應徵外送員跟Uber司機要不要排隊？」

文章曝光後，有網友回應，「我覺得應該不會，市場推的量還是很大」，何世昌在底下補充回應，「您說的是新建案推案量嗎？那個是代銷賣的，房仲主要是賣中古屋，因為成屋市場是限貸令海嘯第一排，受到的衝擊更大。」

其他人則熱議，「房子是賣給有錢人的，不是賣給窮人」、「營建很缺工喔，這些人熟悉產業很適合轉職」、「這一次會血流成河」、「賣方還沒覺悟，現金買方慢慢挑貨」、「其實我覺得還好，就自備款高一點再買就好，倒是近期限貸令的利率不漂亮就是了」、「房仲也是很辛苦的行業，應該互相尊重」、「不給寬限期對買家來說真的是硬傷」。

央行祭出第七波選擇性信用管制壓抑房市，給出4大重拳。一、新增規範自然人名下有房屋者之第一戶購屋貸款不得有寬限期； 二、自然人第二戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。

三、公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第三戶（含）以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；四、餘屋貸款最高成數由4成降為3成。

央行總裁楊金龍昨（19）日揚言「這是給投機客一個Lesson（教訓），讓他們有個警覺」，並認為房市已經過熱，要Cool down（冷靜）下來。楊金龍更首曝，這次升存款準備率1碼再收回1250億元，央行理事成員評價認為「很Powerful」（夠力）。

關鍵字：央行打房寬限期房仲業限貸令成屋市場

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