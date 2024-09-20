「金龍海嘯」來襲　網問「非七都斷頭潮來了？」

▲央行祭出第七波房市管制措施，加碼第二戶限貸最高成數降為5成，被網友稱為「金龍海嘯」。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行19日舉行第三季理監事會議，祭出第七波房市管制措施，不但加碼第二戶限貸最高成數降為5成，擴大至全國等史上最嚴格信用管制，並緊縮行庫銀根，被網友稱為「金龍海嘯」，更直呼非七都斷頭潮來了？

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央行第七波信用管制多管齊下，等於購屋族、建商、銀行都在此次管制範圍內無一倖免。引來網友直指：「這是住宅市場史上最嚴格信用管制，堪稱央行總裁楊金龍造成的『金龍海嘯』。」

網友認為，嚴重受災區就是原本不受貸款限制的非7都，第二戶貸款直接從8成變5成，以總價1000萬元為例，原本自備款200萬元要一口氣提升到500萬元，不少購屋族根本撐不住，是不是會被殺爆要斷頭了？

▲嚴重受災區就是原本不受貸款限制的非7都，第二戶貸款直接從8成變5成。（示意圖／記者張雅雲攝）

嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠衡痛批，又是一次錯誤的打房政策，病急亂投醫只會殃及無辜換屋族，對於房價的抑制跟調控根本是無濟於事，只會讓換屋者跟有需求者增加痛苦的負擔，正所謂「冷氣房的決策」。

呂冠衡指出，嘉義之前有不少投資、置產客看好台積電來嘉義設廠，大舉湧入購屋，前幾年入手的預售大樓現在面臨交屋，至少單坪已有10萬元的漲幅，民眾只能趕快跟建商協商、籌錢，很難會接受斷頭出場。

此外，可購買第二屋以上的置產族，歷經前6波信用管制，已經做好長期持有的準備，自身財力大多可負擔，呂冠衡說：「反倒是針對有屋者再買房無寬限期，若名下已有1戶繼承的房屋，想再買房就變第二戶，直接限縮貸款成數，或是想購買第二屋給子女自用，都得提高自備款，直接殃及無辜。」

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