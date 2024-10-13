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他的工法被寫進建築史！　結構教父自己當建商

戴雲發親自帶記者到工地看鋼筋怎麼綁，展示自研耐震、一根到底的建築工法。

▲戴雲發親自帶記者到工地看鋼筋怎麼綁，展示自研耐震、一根到底的建築工法。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

25年前的921地震不只影響台灣建築業，也改變人稱「結構教父」戴雲發的後半人生。結構技師戴雲發創業不久就遇到921，研究倒塌大樓後深知原因，也發現設計施工原來是「兩樣情」，讓他每天「挫勒等」，深怕下次地震倒塌的是自己設計的樓。40歲那年，他放棄數百萬元年薪跑遍全台，推廣自己設計的耐震工法與施工履歷，19年燒光2億元積蓄，近5年才有建商陸續採用，黑暗的隧道漸露曙光，但傳教之路依然漫漫。

今年8月有感地震頻傳，戴雲發特別帶我們到中麗建設位在桃園棒球場旁的工地「實戰演習」、看他獨家研發的「柱中柱Alfa Safe」鋼筋怎麼綁，「傳統工程將一條條長鋼筋先剪斷、再綁上鐵絲圍起，一棟樓至少產生20萬個控制點（可能鬆脫），我們一根到底、一體成形就解決了，沒有斷點！」他指外方內圓的柱子說：「製造泡澡木桶時，會在外圍上一圈鐵絲，因為圓形是最穩定的形狀，在柱子內加上圓形鋼箍，韌性更強。」

戴著眼鏡、長相斯文的他，身處工地即使臉頰已滴下汗珠，但襯衫依然筆挺，因為柱中柱是在工廠先加工做好，送到工地只需組裝、乾淨到沒有鐵屑。

柱中柱經「國家地震工程研究中心」驗證，耐震韌性是傳統柱的2倍，戴雲發自豪地說：「防水保固可以15年，房子撐100年不是問題。」這套建築工法讓他得到「國家發明創作獎」金牌，也是與潤弘精密工程的「預鑄工法」，唯二被寫入《台灣建築五十年》專書裡的工法，他創立的「建築安全履歷協會」也被寫進專書，「我是同時有2項事蹟被寫進書裡的。」

戴雲發以模型講解，傳統工程鋼筋會剪斷再綁上鐵絲，但一根到底的工法結構會更穩固。

▲戴雲發以模型講解，傳統工程鋼筋會剪斷再綁上鐵絲，但一根到底的工法結構會更穩固。

這些榮耀讓外界尊稱戴雲發為「結構教父」「結構安全傳教士」，每每發生地震，媒體就蜂擁至辦公室訪問結構的重要性，但他的事業並未因此加分，「全台使用我工法的建案還不多，更不用說建築安全履歷。建商都標榜燈光、百萬元廚具，但灌漿後就看不見的鋼筋，哪個建商敢在施工過程中透明，工地讓人隨便看。」

戴雲發說話時總帶著靦腆的笑容，不疾不徐、沒有太強烈情緒，面對自己投入近20年推廣的結構安全產品叫好卻不太叫座，不僅不會因為沒有建商採用而灰心，反而自己成立建設公司實踐理想，希望拿出實績來向產業證明可行性。出身中壢農村家庭的他說：「我是鄉下小孩，抗壓力很夠！小時候早上5點就摸黑去田裡工作完再上學，放學後又去下田，沒時間跟其他小孩玩，因為父親只給休大年初一，所以我比較少跟人互動，個性很害羞。」

高一時他就和建築結緣，「哥哥在大理石工廠工作，我也常去打工，媽媽50歲生日時，我跟哥哥們決定蓋一間農舍作為禮物，哥哥們畫草稿，我當砌磚小工，這間房子還上過油漆廣告，媽媽現在90多歲還住在裡面。」

從小就偏好數學與力學的戴雲發，台大土木碩士一畢業，就考到結構技師執照，陸續在中華工程（現為台灣世曦）及結構師事務所擔任工程師，「我根據建築師畫好的圖，計算建物梁柱結構的支撐力，每天都工作到很晚、很爆肝。」32歲那年，戴雲發自己創業開設結構技師事務所，一時意氣風發，但有次到工地巡視，發現「鋼筋該做彎勾的地方沒做好」，「我客氣地指出錯誤，沒想到師傅一句：『你自己來綁給我看，做不到不要來要求我。』」他知道自己的力學理論正確，卻因無法實際操作而「大破防」，「我永遠記得那個工班師傅抬頭看我的表情。」這事件埋下他日後棄結構師轉當「結構傳教士」的種子。

戴雲發從結構技師投身「結構安全傳教士」近20年，一度燒光2億元、低潮到親友擔心他想不開，他如何一步步說服產業採用，發起建築革命呢？詳細報導請點入以下連結閱讀：【職場人語】結構師遇地震就「挫勒等」　燒光2億推廣建築安全設計獨家工法


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關鍵字：鏡週刊

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