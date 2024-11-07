高中生自己蓋房子送媽媽　他家曝光度勝過賴清德、韓國瑜

▲戴雲發老家房子曾被油漆廣告找上，當時經常在電視台「亮相」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

結構技師戴雲發創業不久就遇到921地震，研究倒塌大樓後深知原因，也發現設計施工原來是「兩樣情」，讓他每天「挫勒等」，深怕下次地震倒塌的是自己設計的樓。40歲那年，他放棄數百萬元年薪跑遍全台，推廣自己設計的耐震工法與施工履歷。其實戴雲發早在高一時就和建築結緣，由哥哥們畫草稿，他當砌磚小工，蓋了一間農舍送給母親，戴雲發很驕傲地說，這間房子上過得利晴雨漆廣告，可以說是曝光度最高的民間建築。

在國道一號中壢新屋路段往一旁看去，可以看到一間以白色外牆、紅色屋頂作為主體的一棟建築，愈看愈眼熟，原來這間曾上過油漆電視廣告，可以說是最多人看過的民間建築。

戴雲發回憶：「哥哥在大理石工廠工作，我也常去打工，媽媽50歲生日時，我跟哥哥們決定蓋一間農舍作為禮物。」當時油漆廣告商開車經過看到這棟房子，就來詢問說要拍廣告，「我們家當時也算是地標了。」

「選舉時政治人物的房子都會被報導出來，但不管是跟韓國瑜還是賴清德家比，我們家不敢說第一，但那時候民間建築上電視的次數前三名一定有啦。」戴雲發說到老家非常驕傲，「媽媽現在94歲了住這裡」，他也特別提到陽台欄杆，即使從現在的房屋審美角度還是相當耐看。

▲落成後過了近50年，但即使以現在的房屋審美來看，房屋設計依然簡潔好看。

「你看欄杆現在還很漂亮簡潔。」戴雲發說，「那時候沒太多錢，透過塑膠管一節一節鋸斷，中間插一根鋼筋，再把水泥灌漿。」直到現在都還是簡潔好看，或許也是這次全家一起蓋房子的經驗讓戴雲發從此與建築「綁定」，不只成為結構技師，還透過自己的力量逐步改變台灣建築業。



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