ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高中生自己蓋房子送媽媽　他家曝光度勝過賴清德、韓國瑜

戴雲發老家房子曾被油漆廣告找上，當時經常在電視台「亮相」。（戴雲發提供）

▲戴雲發老家房子曾被油漆廣告找上，當時經常在電視台「亮相」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

結構技師戴雲發創業不久就遇到921地震，研究倒塌大樓後深知原因，也發現設計施工原來是「兩樣情」，讓他每天「挫勒等」，深怕下次地震倒塌的是自己設計的樓。40歲那年，他放棄數百萬元年薪跑遍全台，推廣自己設計的耐震工法與施工履歷。其實戴雲發早在高一時就和建築結緣，由哥哥們畫草稿，他當砌磚小工，蓋了一間農舍送給母親，戴雲發很驕傲地說，這間房子上過得利晴雨漆廣告，可以說是曝光度最高的民間建築。

在國道一號中壢新屋路段往一旁看去，可以看到一間以白色外牆、紅色屋頂作為主體的一棟建築，愈看愈眼熟，原來這間曾上過油漆電視廣告，可以說是最多人看過的民間建築。

戴雲發回憶：「哥哥在大理石工廠工作，我也常去打工，媽媽50歲生日時，我跟哥哥們決定蓋一間農舍作為禮物。」當時油漆廣告商開車經過看到這棟房子，就來詢問說要拍廣告，「我們家當時也算是地標了。」

「選舉時政治人物的房子都會被報導出來，但不管是跟韓國瑜還是賴清德家比，我們家不敢說第一，但那時候民間建築上電視的次數前三名一定有啦。」戴雲發說到老家非常驕傲，「媽媽現在94歲了住這裡」，他也特別提到陽台欄杆，即使從現在的房屋審美角度還是相當耐看。

落成後過了近50年，但即使以現在的房屋審美來看，房屋設計依然簡潔好看。（戴雲發提供）

▲落成後過了近50年，但即使以現在的房屋審美來看，房屋設計依然簡潔好看。

「你看欄杆現在還很漂亮簡潔。」戴雲發說，「那時候沒太多錢，透過塑膠管一節一節鋸斷，中間插一根鋼筋，再把水泥灌漿。」直到現在都還是簡潔好看，或許也是這次全家一起蓋房子的經驗讓戴雲發從此與建築「綁定」，不只成為結構技師，還透過自己的力量逐步改變台灣建築業。


【點擊看完整全文】


更多鏡週刊報導
【職場人語】結構師遇地震就「挫勒等」　燒光2億推廣建築安全設計獨家工法
【江湖一點訣】結構教父設計過數百個案子　因為這個原因不敢買房子
【職場人語】他設計的工法被寫進建築史　無人問津乾脆自己當建商

關鍵字：鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

路上驚見「移動水泥房」露營貨車　超載恐成斷頭車

台灣近年來盛行露營，帶動露營配件市場商機，不過近日有網友在路上發現，一台貨車居然載著一個水泥屋，有鐵皮屋頂、屋簷、窗戶，還停放了一台機車，堪稱設備齊全，不過貨車僅以幾條麻繩固定，引發擔心會不會這台承載式露營貨車太危險。

1小時前

高雄都發局完成「容積移轉許可」要點修訂　5大重點一次看

高雄市政府為加速推動淨零城市理念，調整容積移轉折繳代金辦理方式， 已於10月7日施行生效，都發局強調，本次修法有五大重點，包括容移申請案檢討都市設計送審門檻、增列排水道用地與溝渠用地及河道用地為送出基地、調整接受基地門檻條件及可移入容積量上限、代金計算回歸「都市計畫容積移轉實施辦法」市價計算，訂定開挖率及綠覆率規範。

5小時前

台中大里光正三期社宅動土「估117年完工」　盧秀燕任內將達萬戶

今年台中繼西屯中央公園好宅、東區干城好宅、西屯國安二三期好宅及豬事圓滿好宅開工後，大里光正段第三期好宅（社會住宅）也於4日動土，預計民國117年完工。市長盧秀燕表示，台中目前完工及開工戶數已達到9067戶，預計任內增加到1萬戶，希望持續支持照顧台中人。

5小時前

「立冬」到了！快換暖色燈具、寢具　居家開運方法曝

11月7日節氣來到「立冬」，「冬」有「終」或是「凍」的意思，「立冬」節氣的到來，代表著冬天已經來臨。草木凋零，蟄蟲伏藏，萬物活動趨向休止，陽氣潛藏，陰氣盛極，以冬眠狀態，養精蓄銳，為來春生機勃發作準備。

5小時前

「無尾巷」別買？專家搖頭：有「1條件」很搶手

多數人在看屋、買屋時，大多會避開位處「無尾巷」的物件，原因不外乎是出入不便、有消防安全隱患以及在風水上有特殊考量等等，但位處無尾巷的房子真的就完全不能買嗎？有沒有哪些房子是例外呢？阿明今天邀請到嘉義仲介公會理事長、太平洋嘉義新民店店東廖時晃來為大家深入剖析。

5小時前

台中老＋幼人口逾百萬　4區獲新醫療院所支撐受矚目

台中市人口突破285萬人大關，但實際查詢，截至10月底人口台中市民60歲為以上的數量來到66.8萬人、14歲以下的人口為37.4萬人，這兩族群最需要醫療院所支撐，在這樣的趨勢下，醫療及長照需求持續湧現，業者投入醫療園區開發，也有望帶動周邊房市進一步需求。

6小時前

高中生自己蓋房子送媽媽　他家曝光度勝過賴清德、韓國瑜

結構技師戴雲發創業不久就遇到921地震，研究倒塌大樓後深知原因，也發現設計施工原來是「兩樣情」，讓他每天「挫勒等」，深怕下次地震倒塌的是自己設計的樓。40歲那年，他放棄數百萬元年薪跑遍全台，推廣自己設計的耐震工法與施工履歷。其實戴雲發早在高一時就和建築結緣，由哥哥們畫草稿，他當砌磚小工，蓋了一間農舍送給母親，戴雲發很驕傲地說，這間房子上過得利晴雨漆廣告，可以說是曝光度最高的民間建築。

6小時前

分享買房好消息「閨蜜態度卻冷淡」　網點出關鍵：低調絕對不會錯

曾經是無話不說的閨蜜，結果買房後，兩人關係卻變得疏遠。近日有網友發文表示，她和閨蜜已經認識很久，也都會分享生活中的大小事，然而，自從她買了房，對方的態度卻變得冷淡，還說她很會賺錢，讓她有點錯愕，不明白自己做錯什麼。貼文曝光後，引發討論。

6小時前

捷運深綠線加持　台南「這3區」房價漲幅逾6成

台灣房屋集團統計，台南捷運深綠線預定計畫路線，行經歸仁區、永康區、新化區、新市區與善化區，這5大行政區近2年房價全面上揚，其中新市、歸仁及新化區，漲幅均逾6成。

6小時前

2000萬「買竹北房還是0050？」　他曝選擇1關鍵：才能笑著出場

擁有一筆資金會想要買房，還是投入股市？一名資深房仲表示，很常遇到客人問「有一筆閒置資金想要做投資，猶豫該買竹北房，還是買大盤型ETF 0050？」他建議，選擇自己擅長且熟悉的項目，才可以笑著出場，而目前新竹的房地產是依附科技業的景氣，如果看好新竹科技業，投資新竹房也算是投資科技產業。

9小時前

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

獨／3倍租金逼走熱浪島「房東被..

「笑死！已經倒閉」夜市變「港都..

買房賣房意願「斷崖式下修」　房..

永和第一家松屋租金曝光　在地：..

新舊小北只差70公尺　舊屋主痛..

2000萬買「買竹北房還是00..

「500公尺要開半小時」竹北房..

新房裝潢！「必做7項目」重來仍..

住準岳母買的房5年！他婚前「被..

新婚夫妻衝一波「買1250萬預..

ETtoday房產雲

最新新聞more

路上驚見「移動水泥房」露營貨車..

高雄都發局完成「容積移轉許可」..

台中大里光正三期社宅動土　11..

「立冬」到了！居家開運方法曝

「無尾巷」別買？專家：有「1條..

台中老＋幼人口逾百萬　4區獲新..

高中生自己蓋房子送媽媽　他家曝..

分享買房消息「閨蜜卻冷淡」　網..

捷運深綠線加持　台南「這3區」..

2000萬買「買竹北房還是00..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366