北漂族慘了！南部老家有屋「台北租房」　被打入類首購：沒新青安

▲專家表示，成屋市場是限貸令海嘯第一排，房仲恐受到衝擊最大。（圖／CTWANT資料照）

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中央銀行19日召開第3季理監事會，針對打炒房也出重手，除調升存款準備率1碼，還祭出4大選擇性信用管制措施。由於之前「房貸之亂」引發很多抱怨，外界擔心會不會讓「限貸令」更嚴重。

央行總裁楊金龍在會後記者會表示：「是給投機客一個Lesson（教訓），讓他們有個警覺。」抱怨至少一半都是投資客及炒房客，並覺得銀行針對炒房投資客「以價制量」也是正常，這次給投資炒房客教訓，讓他們知道不是要貸多少就很容易貸到，而且這次措施不會影響首購、都更、危老社宅及企業購建自用廠辦，銀行只要把對炒房投資客的不動產放款資源挪過來，銀行是有足夠資金，不會加重限貸令現象。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書發文，「央行往死裡打！全世界最嚴限貸令來了！」文章曝光後也引起討論，有網友認為房仲應該不受影響，因為市場推的量還是很大，但何世昌認為若網友指的是新建案推案量，那是代銷負責銷售，房仲主要是賣中古屋，而成屋市場就是這次限貸令海嘯第一排，受到的衝擊更大。

何世昌指出，衝擊最大的有三類人，第一是換屋族，想換都很難換；第二則是繼承族，繼承長輩遺產，而且還只有部分持分而已，算屬於名下有1戶，被央行打成非首購，沒有寬限期；第三是類首購，類首購以北漂族居多，這種人最慘，他們在南部老家有房，但在台北租房，他們若要在北部買房自住，不能申請新青安，貸款又沒有寬限期。

央行19日宣布，祭出第7波選擇性信用管制措施，包括一、新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期；二、自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國；三、公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；四、餘屋貸款最高成數由4成降為3成，自昨（20）日起實施。

不僅如此，央行認為，搭配調升存款準備率，透過加強貨幣信用的數量管理，以強化央行道德勸說措施及這次選擇性信用管制措施成效，將有助進一步減緩信用資源流向不動產市場，因此，新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點，並自今年10月1日起實施。

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