新北青年租金補貼申請時間公布！放寬「2條件」、最高補貼7千

▲新北市租金補貼最高補貼7千 。（示意圖／記者項瀚攝）

記者陳致平／新北報導

新北市2025年青年租金補貼將在今年10月1日開放申請！新北市城鄉局公告，申請限制不論是家庭年收入、家庭成員每人每月平均收入皆有放寬，只要在新北市設籍、就學或就業的單身、新婚及育（孕）有未成年子女（胎兒）之青年，都能夠「隨到隨辦」。

新北市城鄉局公告，明年度的青年租金補貼從今年10月1日上午9點開放申請，申請截止日至2025年12月31日下午五點截止，申請時間長達15個月，歡迎在新北市租屋的青年把握時間申請。

▲新北市租金補貼採隨到隨辦。（圖／新北市城鄉局提供）

城鄉局表示，今年青年租金補貼家庭年收入限制由133萬元放寬為137萬元，家庭成員每人每月平均收入限制由5萬6千元放寬為5萬7400元，只要是在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年朋友，符合單身、新婚未滿2年或育(孕)有未成年子女(胎兒)的家庭組成條件，且財產所得、租賃地位置符合規定者，均可提出申請。

城鄉局表示，經審查符合資格者可享有（1）單身:3,500元。（2）新婚:4,500元。(3）育（孕）有未成年子女（胎兒）:1人5,000元、2人6,000元、3人以上7,000元之租金補貼，可透過線上或紙本郵寄方式提出申請。