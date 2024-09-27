文山區樟新停車場蓋社宅遭反對　北市府：持續溝通

▲文山區的木新市場外每天人潮眾多。（圖／議員研究室提供）

記者陳致平／台北報導

台北市府規劃在樟新停車場蓋社宅，當地30餘名里長連署反對並發表聲明，認為應維持原規劃先做木新市場中繼地點。市府表示，將持續與地方溝通，取得共識後才辦理後續規劃。

依台北市政府資料，文山區一壽街巷弄的樟新市場預定地是在民國98年由市場用地改為機關用地，現做停車場使用。為因應老舊且使用多年的木新市場改建，北市府自111年起找尋木新市場中繼地點，並評估附近土地，包含樟新市場預定地，但去年規劃此地要蓋社宅，引發地方正反意見。

台北市都市發展局日前前往樟新區民活動中心召開公開展覽說明會，但當地36名里長共同連署發表抗議聲明書，提出包含居民聲音未被充分重視、罔顧攤販生計等5項訴求。聲明書要求北市府應依循原本規劃，把樟新停車場當為木新市場中繼地點，待木新市場改建完成，中繼地點再依市府計畫需求進行規劃。

對此，都發局回應，樟新市場社會住宅基地目前正在先期規劃階段，辦理都市計畫細部計畫變更公開展覽說明會，是要回應全市社宅規劃原則、都市計畫變更等內容，並向民眾說明都市計畫方案內容，相關內容皆未定案。

都發局表示，至於當地民眾所提意見將帶回市府討論，而針對木新市場中繼地點意見也會請市場處妥適評估，涉及都市計畫部分，將提台北市都市計畫委員會討論。

北市市場處指出，針對木新市場中繼地點，會持續與市場自治會及地方積極溝通，待取得共識後，才會辦理市場改建規劃。為確保公共使用安全，針對木新市場建物狀況，已委託台北市土木技師公會辦理建物結構檢測鑑定，預計10月底完成，後續將視鑑定結果辦理。