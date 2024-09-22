美女租客「退租留5年垃圾」！房東開門崩潰：當時覺得她很漂亮

▲房東遇到衛生情況極差的女租客，崩潰發現房間已變成垃圾屋。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

出租房屋竟變成垃圾山！近日廣東深圳一名女房東投訴媒體，一名26歲的女租客，租了5年日前決定退租，沒想到才說完退租後，房東就聯繫不上人，一開門後房東發現留下滿屋子的垃圾，臭氣熏天，讓她只好自掏腰包請人來打掃，花了兩天才掃乾淨。

日前一名廣東深圳的房東向陸媒投訴，一名26歲的女房客自2019年租下自己的房子，住了5年於9月初告知不再續住。房東告知必須先點交驗屋後，才能退還押金6千元人民幣（約2.7萬元台幣），豈料她卻從此人間蒸發，手機打不通、簡訊也不回，聯繫不上人。

房東開門查看時嚇壞，第一時間門被垃圾堵住根本打不開，好不容易打開後，眼見房子被垃圾堆滿，包括廚房、沙發、廚台、陽台就連床上也都是垃圾，地板上也都是污垢，垃圾內容物包含垃圾袋、衣物、餐盒等，整個房子幾乎是寸步難行，家具也都是惡臭味，房東只好全部丟掉。

發現狀況後，房東一直嘗試聯絡女租客，但對方一直處於關機狀態。由於女租客有押金，損失也有所減少，不過「押金不夠，床、沙發、衣櫃全要換新，還要消毒空1個月」。

房東感嘆當初看這位租客長得白白淨淨的，是一位挺漂亮的小姑娘，難以理解房子怎麼會被搞成這樣，「希望這件事能引起一些年輕人的注意，不要再出現這種問題…」

網友看到後笑稱，「這老鼠進去都要開導航」、「蟑螂進去都要迷路」。

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