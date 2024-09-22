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「1小物」收納超實用！他退租前一拆慘了　大票愣：怎麼敢用

▲▼租屋,房東,房客,床墊,套房,雅房（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

對有房一族來說，要怎麼裝飾都可以，但若是租屋族，多少都會小心不要破壞到裝潢，畢竟房子不是自己的。就有租屋表示，9月底要退租，可就在拆黏在牆壁的無痕掛鉤時，牆上的油漆也跟著脫落了一片下來，令他超錯愕，引發眾人議論。

有租屋族在PTT的Gossiping板表示，9月底就要退租了，結果在拆黏在牆壁上的無痕掛鉤時，白色油漆跟著剝落一片，露出底下灰色水泥，令他錯愕不已「怎麼搞？」「請問大大有好辦法嗎？」就有同為租屋族的網友也一驚，「會這樣！靠北我用很多耶！」

一票人則是紛紛搖頭，「賠錢啊！看合約說多少」、「押金給他扣，不然你自己刷整面牆，有色差搞不好要刷五面」、「押金給他扣」、「租屋自己作死，什麼工具材料都沒有，自己處理這個到原貌要上千元」、「租就不要亂黏亂釘啊」、「租的還敢黏」、「賠錢吧！誠意要到。」

不過，也有人表示，「房子本來就會折舊」、「哪有差？房東基本上都會自己補土油漆，掉漆是正常的，不是損壞什麼東西」、「通常可以粉刷處理的地方正常房東都不太會計較」、「房子自然老化很正常。」還有網友提醒，「你是直接用扳的吧？膠條要垂直往下拉」、「這種應該不適合貼在油漆牆吧？」

關鍵字：租屋房客房東裝飾牆壁油漆掛鉤PTT

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