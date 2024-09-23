49年「法院認證」廢墟一拍開價3770萬　驚呆在地人

▲高雄仁武有間49年透天，周邊雜草密布，建物外觀斑駁老舊，近期因分割共有物遭法拍，還被法院筆錄認證為「廢墟」。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄仁武有間49年透天廢墟，周邊雜草密布，建物外觀斑駁老舊，連門窗都不見，已空置相當長時間，與旁邊透天外觀出現極大落差，沒想到近期因分割共有物遭法拍，還被法院筆錄認證為「廢墟」，一拍底價開出3770萬元，驚呆在地人。
《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？ 你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產
該物件位於高雄市仁武區八德一路，遭拍賣原因為「變價分割共有物」，屋齡49年，為地上2層樓透天，持分地坪75坪、建坪27.22坪，10月15日進行第一拍，底價為3770萬元。
▲6月查封時，門窗均已毀損，入口堆滿石塊瓦礫，無法進入查看，（圖／記者張雅雲攝）
根據筆錄，6月查封時，門窗均已毀損，入口堆滿石塊瓦礫，無法進入查看，依外觀判斷應無人居住使用之廢墟。而鑑價報告也表示，外圍有鐵皮圍牆圈住。根據該區最早的Google Maps顯示，2012年該戶門窗還在，但已呈無人居住狀態。
高雄市仲介公會理事陳揚智表示，仁武區鄰近左營區，近年受惠「半導體S廊帶」產業效應，吸引不少高科技產業進駐，加上仁武有航太園區議題，帶動人口紅利發威。
此外，受鄰近的左營房價過高形成外溢效果影響，吸引不少自住客到仁武購屋，成為高雄房市購屋熱區之一。
▲仁武區鄰近左營區，近年受惠「半導體S廊帶」產業效應，吸引不少高科技產業進駐，加上仁武有航太園區議題，帶動人口紅利發威。（圖／記者張雅雲攝）
區域透天屋齡5年內，地坪約30坪，總價約2500~3000萬元，部分巷弄內透天，屋齡約40年，地坪約30坪，總價約600~800萬元。
寬頻房訊發言人徐華辰表示，該地上建物並不值錢，值錢的是土地價值，該地為住3用地，換算一拍地價約50萬元，以區段行情約為35~40萬元來看，預計三拍以後較有機會拍出。
讀者迴響