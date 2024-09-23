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5大銀房貸利率衝破2.19％　創金融海嘯後新高

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲5大銀8月房貸利率2.194%，寫下188個月以來新高，也是金融海嘯以來新高。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／綜合報導

5大銀8月房貸利率2.194%，寫下188個月以來新高，也是金融海嘯以來新高，另外新作金額為近4個月首度跌破1000億元，顯示先前房貸之亂與央行喝咖啡奏效。信義房屋專家觀察，銀行頗有以價制量的趨勢出現。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

據最新5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做貸款統計，8月份房貸利率2.194%，寫下188個月以來新高，也是金融海嘯以來新高，反映現在銀行資金吃緊，雖然將資金多留給首購族，5大銀也承作不少新青安，但房貸利率水準仍呈現上揚。

過去5大銀在金融海嘯後曾170個月的房貸利率都跌破2%，現在房貸利率已連續17個月都站穩2%以上，甚至有銀行首購房貸利率2.6%起，整體房貸利率水準居高不下。

另外，8月5大銀房貸新作金額是近4個月以來首度跌破1000億元，顯示先前房貸之亂與央行喝咖啡奏效，許多銀行出現排隊現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行喝完咖啡後，放款態度更為謹慎，「銀行頗有以價制量的趨勢出現，非首購的客戶盡量少做，即使是首購的客戶，也會仔細看個人的財務條件狀況，整體房貸資金相當緊縮。」

曾敬德建議，建議民眾現在可以往保險公司或網銀詢問看看，現在有網銀的房貸利率2.385%起跳。

地政士表示，上週四央行再祭出選擇性信用管制，針對第二戶以上、高價宅以上緊縮貸款成數，對市場影響的效果顯著，預期將挪出更多首購申貸空間，但目前整體放貸水位仍滿，即便是首購申貸還要有耐心，且這狀況基本上會維持到至少明年。

▲央行Q3準備資產大減，創15年最大量。（圖／記者陳依旻攝）

▲上週四央行祭出選擇性信用管制，針對第二戶以上、高價宅以上緊縮貸款成數。（示意圖／ET資料照）

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關鍵字：銀行房貸買房貸款利率信義房屋曾敬德地政士

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