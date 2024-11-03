45K新鮮人買千萬房「該用寬限期？」　網見1關鍵全搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名23歲網友最近在家人的幫助下買房，月薪4萬5的他求問，「該用新青安加寬限期，還是首購＋貸40年？」對此，網友一面倒建議，不要寬限期，「最好先去銀行問清楚。」

網友在「買房知識家」發文提到，「目前買房1050萬，預計貸款600萬，23歲剛出社會，薪轉戶月薪4萬5，建議是用新青安貸款40年+5年寬限期，還是首購40年、年利率2.3%，請教各位哪種方案比較好？」

原PO也透露，前10年家人會一起幫忙繳房貸，「最後希望努力能在20年內結清貸款。」

對此，網友們紛紛回應，「不會投資的話不要用寬限期，快點還完」、「辦理新青安40年，不要使用寬限期」、「建議是用新青安貸款40年，本利攤提才1萬8而已，不用開寬限，我光自己單人吃飯就超過1萬8了，你的房貸真便宜」、「有錢就不要用寬限期」、「家人一起繳當然不用寬限期啊！比較有疑問的是，為什麼篤定可以貸40年」、「先去銀行問清楚，還有不要用寬限期」。

所謂的「房貸寬限期」，是指在申請房屋貸款時，可選擇在一定期限內「寬限」還款金額，意即此段時間內只需先償還利息，等到寬限期結束後，再平均攤還本金與利息，也就是「還息不還本」，而透過此方式，能減輕剛購屋時，要拿出裝潢錢又得繳交貸款的壓力。