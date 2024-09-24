西屯小宅房價年漲14％　在地：30年中古屋CP值較高

▲統計近1年西屯區不同坪數住宅的房價漲幅，結果顯示，25坪以下小宅漲幅最快、達14%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中西屯區各式商圈成熟，建設話題多，業者彙整實價登錄資料，統計近1年西屯區不同坪數住宅的房價漲幅，結果顯示，25坪以下小宅漲幅最快、達14%，接著是25~50坪住宅、漲幅7%，50坪以上住宅則相對平穩，漲幅為4%。

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並不令人意外的是25坪以下的小宅領漲，對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出：「隨著房價飆漲，購屋門檻持續提高，而小宅具有低總價特性，無論是出租或轉售都相對容易，因此相當受到購屋民眾青睞，房價自然也會出現拉升情況。」

現況部分，中信房屋中科國安加盟店經理張惠珍指出：「目前小宅已成為西屯的主力成交產品，伴隨單身經濟的興起，每戶人口數持續下滑，購屋者對居住坪數也就隨之減少。其次，西屯中科生活圈的居住人口穩定，除在地居民，還有不少中科新貴、工業區就業人口、台中榮總醫護人員，以及東海和逢甲大學的學生。」

▼ 台中西屯區不同坪數住宅平均房價變化表

坪數 2023年 2024年 年增幅 25坪以下 28.8 32.8 14% 25-50坪 32.3 34.7 7% 50坪以上 36.3 37.6 4%

值得注意的是，西屯區因七期新市政中心和水湳經貿園區的發展而迅速崛起，為壓低總價、加快去化，建商紛紛改推更小坪數住宅產品，這也進一步帶動西屯小宅交易量能的走揚。

目前，中科生活圈的新建案成交單價已達到6～8字頭，但仍有許多屋齡在30年以內的中古屋，價格仍普遍落在3至4字頭，張惠珍認為：「CP值很高。」

▲就業人口豐沛，租屋需求也大增，這些因素都讓小坪數住宅需求不滅。（圖／記者陳筱惠攝）

在地房仲林佳穎則指出：「小宅興盛除是開發商源頭的規劃影響外，西屯區兩所大學助陣，也形成大學城生活圈，就業人口豐沛，租屋需求也大增，這些因素都讓小坪數住宅需求不滅，也帶動租金行情從單坪500~600元上升至逼近千元。」

目前區域中中古屋以3、4房為主要物件，新成屋已經趨向2~3房產品，林佳穎認為：「在未來更多單身就業人口進駐後，有望推升1房1廳大套房產品的成長力度。」

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