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金龍海嘯誰都別想跑　業者、購屋族傷害一次看

自限貸令以來，房仲成交量已下修近5成，此次央行重手打房後被認為將倒一片。

▲自限貸令以來，房仲成交量已下修近5成，此次央行重手打房後被認為將倒一片。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

央行祭第七波信用管制措施，包含調升存準率一碼（0.25個百分點），新增規範名下有房屋者的第一戶購屋貸款不得有寬限期，第二戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並從7都擴大實施至全國。專家認為，業者、購屋族全都無一倖免。

包含換屋族、多屋族、置產客、投資客，甚至連首購族都認為被央行全面通殺，「前四族群貸款成數下修，首購族縱使非管制對象，在資金緊縮前題下，房貸利率提升是必然，就算申請新青安貸款，銀行鑑價也會轉趨保守，變相調降貸款成數。」馨傳不動產智庫執行長何世昌直言。

「銀行放貸審核更保守，除了鑑價差，會透過各種方式減緩資金水位壓力，譬如砍寬限期，讓購屋族提前償還本金。」住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨持同樣看法。至於產業面，買方信心潰散，從建商到房仲，也被業界認為無一倖免，「差別只是在海嘯第幾排罷了。」

「我們體系共7家店，過去每月成交筆數破百，8月就掉到50筆。」剛剛接到客戶取消週末看房電話的永慶不動產桃園中正藝文總圖加盟店專案經理沈少宇苦笑。

徐佳馨也透露，「以住商來說，9月成交量已經比7月少了近5成，接下來一定會再掉。」她甚至說：「房仲可能倒一片，仲介多數沒底薪，沒信心很快會轉行，一來這行業人不夠做不起來，二來分店考量營運管銷也會評估，已經沒戲唱，只能各自努力。」

率先面臨貸款難題的成屋仲介首當其衝，預售屋代銷同樣受到市場氛圍影響交易量，全國代銷公會理事長戴嘉聖就說：「限貸令下成交量已經少三成，現在會更少。」他坦言，「若是由代銷支付多數成本的包銷案，銷售期越長管銷壓力越大，只能縮減廣告宣傳等方式降低成本度寒冬。」

至於小建商則被認為幾乎沒有生存空間，「小建商除了有銷售挑戰，賣出去的房子若客戶延遲交屋，會拖垮資金調度，政府真的要審慎考慮。」台北市不動產開發公會理事長陳勝宏說。

「租賃公司現在是小建商的好朋友。」大台中不動產開發公會理事長王至亮對本刊大吐苦水同時，也苦笑擔心說實話政府會不高興，「先前就有很多小建商借不到土建融，現在再升存準率，只會更淒慘。」

「建商要把房子過戶到已購客名下，客戶才能跟銀行對保申請房貸，過去這段幾乎沒有時間差，現在（房貸）要排隊3、4個月，（核准建商土建融的）銀行哪肯等！建商多被要求先出錢償還土建融，沒錢怎麼辦？想辦法到處借啊，利率高能怎樣，要活下來也只能照借。」王至亮吐露小建商遇到的難關。

王至亮表示，多數小建商借不到錢怕資金斷鏈，乾脆觀望不推案，「因房價上漲，新建案總推案看似穩定，實際上中小型建商推案量急速萎縮，建築業南韓化，只有財團公司有辦法推案，中小建商打包回家，這就是實情。」

反觀大建商，除了買氣同樣受衝擊外，這一波要面對的是違約案件引發的消費糾紛，特別是在信用管制上路前購買預售屋的多屋族，交屋申貸時不只有限貸令的壓縮，動輒上百萬元的成數差額才是最大難題，有建商透露，折衷方式為讓客戶分期支付短缺頭期款，但也不是每家建商都願意，網路上已經有民眾收到建商催促履約的存證信函。


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