「銀行有點過分了！」　房仲全聯會提9大訴求護購屋族

▲面對央行第七波選擇性信用管制、當前的房貸亂象，房仲全國聯合會提出9大訴求。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／綜合報導

面對央行第七波選擇性信用管制、房貸亂象，房仲全國聯合會提出9大訴求，其中指向銀行端的包括「為保障自用型購屋人房貸利率，應以最低利率加2碼為限」以及「金融機構不應要求購買金融商品為放款條件，增加購屋人負擔」。

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9月19日央行祭出七波房市信用管制措施，房仲全國聯合會直指：「央行推出該措施過於倉促，缺乏完整配套措施與充分思考，房仲業恐將面臨 『沒有成交量，只有糾紛量』的困境。」

房仲全國聯合會表示，第七波選擇性信用管制，不僅會「錯殺」無辜換屋族，更可能出現許多糾紛，例如金融業者「挾資金為王」，利用資金優勢夾帶金融商品銷售、調高利率等手段，迫使消費者買單，造成市場亂象橫生

對此，房仲全國聯合會呼籲，政府在管制政策下應統一放貸標準，避免橫生事端，導致「有關係就沒關係」，而「沒關係」的消費者成為受災戶。

房仲全國聯合會理事長王瑞祺指出，房仲全國聯合會提出9大訴求，期望政府能聽見產業心聲，以共同維護消費者權益為目標，讓房市更穩健、軟著陸，也使房價更趨於穩定。

▲房仲全國聯合會提出9大訴求，期望政府能聽見產業心聲。（圖／房仲全國聯合會提供）

9大訴求中，針對保障自用型購屋人房貸利率，建議「利率提升幅度應在銀行兼顧風險控管考量下，以房貸利率地板價（目前為2.185%）加2碼為上限，以避免不合理提高利率水位，大幅增加購屋者負擔。」另外，也建議「金融機構不應要求購買金融商品為放款條件，增加購屋人負擔。」

對此，房市專家何世昌表示，9大訴求中對上述訴求非常認同，「現在銀行真的有點過分了，買房申貸被要求搭配金融性商品，像是吃定了消費者，而這在過去是被金管會嚴格把關，但總感覺現在沒人在管這塊，另外利率坐地起價，也實在苦了購屋族。」

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